'1R 지명 예상' 유신고 이승원, 이대호와 깜짝 맞대결…"변화구 제구 중요성 느꼈다"

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] '조선의 4번 타자' 이대호가 고교 야구 전통의 명문 유신고등학교를 찾아 차세대 유망주 투수들과 불꽃 튀는 맞대결을 펼쳤다. 140㎞ 중반대의 빠른 공을 뿌리는 고교 특급 투수들과의 진검승부와 함께, 프로 무대를 목표로 하는 후배들을 향한 따뜻하면서도 날카로운 '원포인트 레슨'이 큰 울림을 안겼다.

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이대호는 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 '전국대회 준우승팀 유신고의 투수력...ㅣ돼장깨기' 영상에서 유신고 마운드를 이끄는 투수 3인방(박찬희, 이시율, 이승원)과 1대1 투타 대결을 펼치고 멘토링을 진행했다.

이날 맞대결에 나선 유신고 투수들은 고교 최고 수준의 구위를 뽐내며 당찬 출사표를 던졌다.

2027년 KBO 신인 드래프트 상위 지명이 예상되는 3학년 이승원은 최고 구속 144㎞와 날카로운 체인지업을 주무기로 "도망가지 않고 과감한 정면 승부로 타자를 요리하겠다"라며 자신감을 드러냈다.

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3학년 우완투수 박찬희는 최고 구속 144㎞의 묵직한 패스트볼을 앞세워 "평소 하던 대로 수비를 믿고 던져 이겨보겠다"라며 씩씩하게 마운드에 올랐다.

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2학년 이시율은 13이닝 평균자책점 1.38을 기록 중인 2학년 에이스. 최고 구속 146㎞의 강력한 직구를 무기로 "힘으로 프로 레전드를 이겨보고 싶다"라며 정면 승부를 예고했다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

고교 유망주들의 빼어난 구위에도 불구하고, 프로 대선배들의 압도적인 위압감과 자동 투구 판정 시스템(ABS)의 낯선 판정에 투수들이 흔들리자 이대호와 코치진은 베테랑다운 현실적인 노하우를 전수했다.

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이들은 "단순한 웨이트 트레이닝에 그치지 않고 몸 자체의 순발력과 스피드를 끌어올리는 트레이닝을 해야 구속과 유연성이 더 좋아진다"라며 "체인지업 같은 변화구는 어중간한 높이로 들어가면 프로 타자들에게 무조건 걸린다. 철저하게 낮게 제구해야 위력이 산다"라고 기술적 보완점을 짚었다.

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이어 ABS 볼 판정에 흔들린 후배들에게 "내가 스트라이크라고 확신한 공이 볼 판정을 받더라도 심리적으로 흔들리지 않는 것이 '진짜 시합용 투수'가 되는 길"이라며 "판정에 일희일비하지 않고 곧바로 다음 공에 집중할 수 있는 멘탈을 길러야 프로에서 롱런할 수 있다"라고 뼈 있는 조언을 건넸다.

경기 후 이승원은 "프로 선배들의 클래스를 실감했다. 유리한 카운트를 선점하는 변화구 제구의 중요성을 뼈저리게 느꼈다"라고 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com