'와 158㎞' 이런 좌완 등장할 줄 알았나, 'KIA의 기적' 류지현 감독은 아쉽겠다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈에 일어난 기적. 류지현 한국야구대표팀 감독은 아쉽게 지켜보지 않을까.

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KIA는 최근 좌완 파이어볼러 이의리의 급성장에 환호하고 있다. 2021년 1차지명 출신인 이의리는 KIA가 공들여 키운 좌완 에이스였지만, 2024년 팔꿈치 수술 이후 페이스가 뚝 떨어졌다. 1년 동안 건강히 재활을 마치고 지난해 후반기 마운드에 복귀했으나 이의리는 예전처럼 공에 힘이 실려 던져지지 않아 고민이 깊었다.

이의리의 고민은 성적표로 고스란히 나타났다. 지난해 10경기에서 1승4패, 39⅔이닝, 평균자책점 7.94에 그쳤고, 올해도 전반기까지 선발 등판한 10경기에서 1승6패, 35⅓이닝, 평균자책점 9.42로 부진했다. 구위는 좋으나 영점이 안 잡히는 문제가 반복됐다.

이의리는 지난 6월 일본 단기 유학을 다녀온 뒤로 180도 다른 투수가 됐다. 바이오메카닉의 도움을 받아 공에 힘을 실어 던지는 느낌을 되찾았다. 하체를 같이 쓰기 시작하면서 여러 문제점이 하나둘 해결되기 시작됐다.

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이범호 KIA 감독은 처음에는 이의리를 선발로 복귀시킬 계획으로 후반기 시작과 함께 1군에 올려 롱릴리프로 던질 준비를 하게 했다. 그런데 이의리가 불펜에서 보여준 투구 내용이 빼어나도 너무 빼어났다. 9경기에서 1승, 2세이브, 1홀드, 11이닝, 평균자책점 1.64를 기록하고 있다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회 만루 위기를 넘긴 KIA 이의리. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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불펜에서 1이닝을 짧게 던지고 내려오니 일단 구속이 더 빨라졌다. 최고 구속 158㎞까지 찍었다. 이대로면 한국에도 160㎞를 던지는 좌완이 등장할지도 모르겠다.

짧은 이닝을 던지니 이의리의 가장 큰 문제점이었던 마운드 위에서 잡념이 사라졌다. 3타자를 상대하고 내려온다는 생각으로 단순하게 접근하자 '언터쳐블'이 됐다.

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이의리는 2024년부터 부상과 부진이 길어지면서 2026년 아이치-나고야아시안게임 대표팀 발탁은 꿈도 꾸지 못했다. KIA는 이번 대표팀에 김도영과 박재현, 성영탁이 발탁돼 팀마다 제한된 인원수 3명을 꽉 채웠다.

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류지현 한국 야구대표팀 감독은 당장 지금의 구위로만 봤을 때는 이의리의 뒤늦은 반등이 아쉬울 듯하다. 류 감독은 최종 엔트리에 변화를 주더라도 부상이 아닌 이유로는 교체하지 않기로 했다. 만에 하나 부상자가 발생해도 KIA 선수가 아니면 이의리의 자리를 비우기 어렵다.

대표팀에 좌완은 배찬승(삼성) 오원석(KT) 김진욱(롯데) 등 3명이다. 오원석과 김진욱은 선발 유형이고, 좌완 불펜은 배찬승 하나다. 당장 구위만 단순히 비교하면 이의리가 이들을 압도한다. 오른손 필승조도 박영현(KT) 조병현(SSG) 정도를 제외하면 최근 페이스가 전반적으로 떨어진 상태라 우려를 사고 있다.

아쉬움은 아쉬움이고, 이의리는 KIA 마무리투수 임무에 충실할 듯하다. 이범호 KIA 감독은 일단 이의리를 올해까지는 불펜의 필승 카드로 쓸 가능성이 크다. 좌완 필승조 곽도규가 부상에서 돌아오면 다시 생각할 가능성은 열어뒀지만, 이의리의 좋은 흐름을 굳이 깰 필요는 없다는 생각에 무게가 실리고 있다. 이 감독은 이의리를 어떻게 써야 KIA가 더 많은 승수를 쌓을 수 있을지만 고심하고 있다. 그만큼 이의리는 후반기 KIA의 대체 불가 선수로 완전히 자리를 잡았다.

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽에서 2번째)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com