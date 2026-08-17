'이럴수가' 류현진 후계자 1순위 없다, ML 1위 팜 무섭네…'韓 역대 최초 임박' 기대주도 아직이다

LA 다저스와 계약한 강속구 유망주 장현석(왼쪽에서 2번째). 사진=온타리오 타워 버저스 SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] 류현진(한화 이글스)의 뒤를 이을 차기 한국인 메이저리그 선발투수로 기대를 모으고 있는 우완 파이어볼러 장현석이 LA 다저스 유망주 팜의 높은 벽을 절감했다.

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메이저리그 홈페이지 MLB.com은 17일(이하 한국시각) 메이저리그 30개 구단의 유망주 팜 순위를 발표했다. 최근 FA와 트레이드 시장에서 공격적인 투자로 타구단의 집중 견제를 받고 있는 다저스는 현재는 물론, 미래도 착실히 잘 육성하고 있다는 평가를 받았다. 다저스는 올 시즌에 앞서 2위였던 유망주 팜 순위를 다시 1위로 끌어올렸다.

애석하게도 장현석은 다저스 유망주 30위 안에 이름을 올리지 못했다. 다저스 내부 경쟁부터 얼마나 치열한지 알 수 있는 대목이다. 한국 국가대표 주전 2루수 김혜성마저 마이너리그 트리플A에 수납하는 팀이 바로 다저스다.

장현석은 2024년 시즌을 앞두고 계약금 90만 달러(약 12억원) 조건에 다저스와 손을 잡았다. KBO 드래프트에 참가했다면 전체 1순위 지명이 유력했으나 장현석은 미국 직행을 택했다.

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장현석은 미국 첫해 루키리그를 졸업하고 바로 싱글A로 승격됐다. 올해 초까지도 싱글A에서 계속 머물다 지난달 31일 상위 싱글A로 승격됐다.

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상위 싱글A로 승격된 장현석은 펄펄 날았다. 처음 2경기에서 2승, 11⅓이닝, 18삼진, 평균자책점 1.59를 기록했다. 상위 싱글A 승격 이후 첫 10이닝 동안 단 한 점도 내주지 않으며 강렬한 인상을 남겼다. 아울러 올해 마이너리그 총 106삼진을 기록, 생애 첫 100삼진 시즌을 보내기도 했다.

다만 부상에 제동이 걸렸다. 장현석은 지난 12일 사우스벤드 컵스(시카고 컵스 산하)와 경기에 선발 등판했다가 2이닝 4안타 1볼넷 3삼진 2실점을 기록하고 조기 강판했다. 장현석이 스스로 몸에 이상을 느껴 벤치에 신호를 보냈고, 곧장 교체됐다. 장현석은 현재 7일짜리 부상자명단에 오른 상태다. 구체적인 부상 정보는 알려지지 않았다.

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미국 언론은 부상 전까지 장현석의 상위 싱글A에서 활약을 집중 조명했는데, 그럼에도 유망주 상위 30명 안에 들지 못한 것은 다저스의 냉혹한 현실이다. 메이저리그 승격까지는 아직 갈 길이 멀어 보인다.

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한국인 역대 최초 마이너리그 20홈런-20도루에 도전하고 있는 세인트루이스 카디널스 유망주 조원빈 역시 상위 30명 안에 들지 못했다. 세인트루이스 유망주 팜은 4위에 올랐다. 다저스와 마찬가지로 유망주 뎁스가 좋은 팀이다 보니 조원빈이 조명을 받지 못했다.

조원빈은 2022년 세인트루이스와 국제 아마추어 계약을 하고 미국에 왔다. 5년차인 올해 마이너리그 더블A까지 승격됐고, 올 시즌 19홈런-28도루를 기록하고 있다. 20홈런-20도루까지는 홈런 1개를 남겨두고 있는 상황이다. 조원빈의 한국인 역대 최초 기록 도전과 별개로 메이저리그까지 올라가려면 팀 내 흘러넘치는 유망한 선수들을 더 뛰어넘어야 한다.

조원빈은 올해도 세인트루이스 40인 로스터에 포함되지 않으면 룰5 드래프트로 이적을 알아볼 수 있다.

사진출처=조원빈 인스타그램

텍사스 김성준

하위 유망주 팜에서는 좋은 평가를 받은 한국인 선수들이 있었다. 20위에 머문 텍사스 레인저스 팜에서는 투타 겸업 유망주 김성준이 좋은 평가를 받았다. 김성준은 지난해 5월 텍사스와 120만 달러(약 16억원)에 계약했다.

김성준은 텍사스 유망주 랭킹 8위에 이름을 올렸다.

MLB.com은 '스카우트들 사이에서는 김성준이 야수와 투수 가운데 어느 쪽이 더 뛰어난지를 두고 의견이 엇갈린다. 우타자인 그는 15홈런 수준의 파워를 지닌 리그 평균 수준 타자로 평가받는다. 마운드에서는 최고 구속 95마일(약 153㎞), 평균 구속 90마일 초반대(약 145~148㎞) 직구를 던진다. 다양한 변화구를 구사하고, 슬라이더가 스플리터와 커브보다는 높은 평가를 받는다. 신체적으로 더 완성되면 구위와 공격 잠재력이 더 올라올 것으로 기대한다'고 평했다.

팜 랭킹 25위에 그친 애리조나 다이아몬드백스에는 엄준상이 기대주로 평가받았다. 애리조나와 지난 6월 150만 달러(약 21억원)에 계약하자마자 팀 내 25위를 차지했다. '덕수고 오타니'로 불린 엄준상은 2027년 KBO 신인드래프트 대어로 눈길을 끌었지만, 돌연 미국 직행을 택해 놀라움을 샀다.

MLB.com은 '엄준상은 2025년 9월 일본에서 열린 WBSC U-18 야구 월드컵에서 한국 대표팀의 투타 겸업 선수로 활약해 국제 무대에서 이미 상당한 인지도를 쌓았다. 애리조나는 엄준상이 마이너리그 생활을 시작할 때 유격수를 맡게 될 것이라고 밝혔다. 훌륭한 풋워크를 갖췄고, 마운드에서 시속 95마일(약 153㎞) 기록해 내야 모든 곳에 강한 송구를 할 수 있는 어깨 힘을 증명했다'고 바라봤다.

애리조나 다이아몬드백스 유니폼을 입고 기념 촬영을 하는 엄준상. 사진제공=애리조나 다이아몬드백스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com