'전혀 예상 못했다' AG 나가도 되나, 평범한 투수 된 대표들에 초비상...하지만 '언터처블' 이 선수 있음에

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 곽빈이 투구 후 공을 건네받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 곽빈 있음에.

Advertisement

벌써 8월의 절반이 지나갔다. 9월이 다가오고 있다 .9월에는 한국 스포츠 빅 이벤트, 아이치-나고야 아시안게임이 열린다.

단연 가장 큰 관심을 받는 종목은 야구다. 25세 이하 선수들이 주축이지만, 10개 구단 스타 플레이어들이 총출동한다. 이 선수들의 병역 문제가 걸려있으니 팬들 뿐 아니라 야구계 전체가 촉각을 곤두세우고 있다.

프로 선수들 위주인 한국이 우승할 확률은 매우 높다고 한다. 일본은 사회인 선수 위주고, 대만도 다른 메이저 대회와 비교하면 전력이 떨어진다. 그런다고 방심은 금물이다. 특히 대만은 언제든 한국을 위협할 상대다. 왕옌청(한화)을 포함한 투수진은 절대 무시 못할 막강 전력이다.

Advertisement

걱정이 앞선다. 구단별 분배 등을 해야 하는 상황에서, 최선을 다해 최고 전력을 뽑으려 애썼다. 그런데 뽑힌 선수들이 부진하다. 특히 투수진이 문제다.

Advertisement

이번 대회 총 11명의 투수가 참가한다. 박영현 소형준 오원석(이상 KT), 최준용 김진욱(이상 롯데) 곽빈 최민석(이상 두산) 성영탁(KIA) 배찬승(삼성) 조병현(SSG) 김영우(LG)그 그 주인공이다. 곽빈이 와일드카드다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회말 1사 2루 삼성 이재현에게 투런포를 허용한 KIA 성영탁. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

곽빈, 소형준, 오원석, 김진욱, 최민석이 선발로 던질 선수들. 그 중 오원석은 최근 10경기 1승5패 평균자책점 8.72다. 이대로 아시안게임에 나가도 되나 할 정도의 극심한 부진이다. 전반기 엄청난 활약을 하던 김진욱, 최민석도 최근 힘이 살짝 떨어진 모습으로 불안하다.

Advertisement

불펜도 마찬가지. 전반기 KIA 임시 마무리로 맹활약한 성영탁은 체력이 떨어진 후 평범한 투수가 됐다. 최준용도 마무리 보직을 잃었고, 최근 10경기 평균자책점이 5저매다. 김영우 역시 필승조라고 하기 민망하다. 그 역시 최근 10경기 평균자책점 5.59다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회초 투구를 마친 김영우가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

결국 가장 중요한 경기들에 그나마 좋은 자원들을 집중 배치하는 전략적 접근이 필요해 보인다. 결승전에 가장 강한 선발과 필승조 투수들이 던질 수 있게 준비해야 하고, 그 이전 가장 중요한 경기에 에이스 투수가 나가야 한다. 9월21일 열리는 대만과의 B조 예선 1차전이 그 경기다. 예선을 전승으로 통과해야 이어지는 슈퍼라운드에서도 유리해진다. 결승에서 만날 확률이 높은 대만과의 경기 기선 제압 효과도 있다.

그래도 희망적인 건 곽빈 때문이다. 결국 1차전 대만전, 결승전 곽빈이 선발로 나설 확률이 매우 높다. 그 역할을 맡기려 와일드카드로 뽑았다. 일단 선발이 6~7이닝을 확실하게 끌어주면 조병현, 박영현 등 각 팀 마무리들을 중심으로 이기는 흐름을 만들 수 있다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

곽빈이 공만 빠르고, 제구 불안한 느낌이라면 아시안게임 전망 자체가 흔들릴 수 있었다. 하지만 올해 곽빈은 '언터처블'이라 해도 과언이 아니다. 22경기 9승5패 평균자책점 2.46. 최근 10경기는 5승2패 평균자책점 1.47이다. 패전을 떠안은 두 경기가 각각 6이닝 8삼진 4실점, 7이닝 5삼진 2실점(1자책점)이었다. 16일 KIA 타이거즈전 7이닝 1자책점 투구는 승리 투수가 안 된 자체가 안타까울 정도로 위력적인 피칭이었다. 올해 외국인 투수를 넘어선 두산 에이스가 아니라, KBO리그 최강 에이스라라고 해도 과언이 아닌 구위와 경기 운영이다. 올해 볼넷 비율이 확 줄어들고, 제구에 눈을 뜬 곽빈이 있기에 아시안게임 걱정은 조금 덜어놔도 괜찮을 듯 하다. 지난 아시안게임에서 1경기도 던지지 못하고 금메달을 획득한 마음의 빚도 있어 전투력이 더욱 상승할 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com