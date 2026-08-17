'충격' 두산이 ML도 포기한 김지우 대신 좌완 뽑는다고? 도대체 박근서-이승원이 누구야

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 수원야구단과 서울디자인고의 경기가 1일 서울 목동야구장 열렸다. 서울디자인고 박근서가 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 박근서, 이승원이 누구야.

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9월21일 예정된 2027 KBO 신인드래프트가 다가오며 각 팀의 품에 어떤 선수들이 안길지 벌써부터 관심이 크다. 최근에는 메이저리그 출신 베테랑 장타자 최지만(울산)이 1라운드에 뽑힐 확률이 높아지고 있다는 전망이 나오며, 이슈가 됐다. 보통 1라운드에서는 팀 미래를 책임질 유망주 선수들을 선발하기 마련인데, 올해 드래프트는 최상위권 몇 명을 제외하고는 '흉년'이라는 평가에 3~4년은 충분히 활약할 가능성이 있는 최지만의 주가가 높아지고 있다는 것.

그래도 5라운드 이전 최상위권은 특급 고교 유망주들로 채워질 가능성이 다분하다. 일단 키움 히어로즈의 하현승(부산고) 전체 1순위 지명은 기정사실이다. 2순위 두산 베어스의 선택이 궁금해지는데, 일단은 3루 거포 유망주 김지우(서울고)가 유력 후보다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스에서 우승한 서울고 김지우가 타구를 넘기는 장면. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

하지만 두산이 김지우를 대신해 팀에 부족한 좌완 투수를 뽑을 거란 전망도 나온다. 물론 메이저리그 진출을 포기한 강타자 유망주를 쉽게 포기하겠느냐는 시각이 더 우세하기는 하지만, 어떤 선수들이 있길래 김지우라는 검증된 자원을 두고 고민할 정도인가 궁금해지지 않을 수 없다.

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그 주인공들은 서울 디자인고 박근서와 유신고 이승원. 두산이 뽑지 않더라도 그 뒤에 바로 지명할 팀들에 선택될 가능성이 높은 선수들이다.

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두 사람은 180도 상반된 매력을 가져 더 흥미롭다. 박근서는 150km를 찍는 좌완 파이어볼러다. 구속도 구속이지만, 구위 자체가 초고교급이라는 평가. 좌완 파이어볼러는 지옥에 가서라도 데려온다는 야구계 정설이 있다.

사진출처=이대호 유튜브

이승원은 공은 빠르지 않다. 최근 야구 선수 출신 이대호의 유튜브의 출연해 올해 최고구속 144km를 찍었다고 밝혔다. 하지만 말 그대로 공을 가지고 놀 줄 아는 유형의 선수다. 전형적인 선발 스타일이다. 140km 중반대 구속의 윤영철(KIA)이라고 하면 이해가 쉬울까. 윤영철은 130km 후반, 140km 초반대 직구의 한계를 극복하고 완벽한 로케이션과 경기 운영으로 2023년 신인 시즌 무려 8승을 거뒀다. 그 윤영철보다 구속이 훨씬 빠르니, 위력이 배가될 수 있다.

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한 구단 스카우트는 "팀의 취향 차이, 그리고 필요한 유형 차이라고 보면 된다. 박근서는 정말 거를 수 없는 매력을 갖고 있다. 강력한 직구다. 다만, 프로에서는 불펜으로밖에 던지지 못할 거란 한계가 있다. 이승원은 지난해 팔꿈치 수술을 받고 올해도 거의 던지지 못했다. 최근 등판한 경기에서 부진했다. 수술 후유증이 오래 간다면 걱정이다. 다만 이승원의 천부적 야구 센스를 의심하는 사람은 없다. 100% 기량으로 올라온다고 하나면, 기대 이상의 선발 자원이 KBO리그에 나타나는 걸 기대해봐도 된다"고 설명했다.

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과연 두 특급 좌완 유망주들이 이번 신인드래프트 어떤 지각 변동을 일으킬까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com