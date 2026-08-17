'5이닝 1실점 호투' 다음날 2군行 왜?…선발 18연패도 끊었는데 '고개 숙이지 마라'

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 정수빈의 땅볼을 잡은 김윤하가 2루 악송구를 범한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 고재완 기자] 호투를 펼치고도 다음 날 곧바로 1군 엔트리에서 제외됐다. 올 시즌에만 벌써 4번째 2군행이지만, 이번 말소의 의미는 이전과 완전히 다르다.

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키움 히어로즈는 17일 우완 투수 김윤하(21)를 1군 엔트리에서 말소했다. 전날(16일) 수원 KT 위즈전에 대체 선발로 등판해 5이닝 5안타 4볼넷 3탈삼진 1실점 호투로 팀 승리의 발판을 놓은 직후 내려진 결정이다.

통상적인 문책성 강등이나 부진에 따른 2군행이 아닌, 차세대 선발 투수로 육성하기 위한 '선발 수업'과 1군 선발진 복귀에 맞춘 전략적 교통정리다.

지난 달 23일 팔꿈치 통증으로 빠졌던 외국인 투수 라울 알칸타라가 1군에 복귀했고, 고관절 통증을 털어낸 하영민도 주말 마운드에 돌아왔다. 여기에 목 담 증세로 일시 휴식을 취하고 있는 '에이스' 안우진 역시 열흘의 의무 말소 기간이 끝나는 대로 복귀를 앞두고 있다.

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차세대 키움 마운드를 이끌 선발 투수 전준표와 박준현도 자리를 지키고 있으니 5인 선발 로테이션의 빈자리가 사라졌다.

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1군에 남아 등판 일정이 불규칙한 롱리리프나 추격조로 던지는 것보다, 퓨처스리그에서 5일 간격의 고정 선발 로테이션을 소화하며 투구 수와 이닝 빌드업을 체계적으로 가져가는 것이 김윤하의 장기적인 성장에 훨씬 유리하다는 판단이다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

키움 관계자는 "김윤하가 16일 KT전에서 제 역할을 100% 해줬다"라며 "기존 선발 투수들이 모두 복귀하는 시점인 만큼, 퓨처스리그에서 선발 수업을 꾸준히 받게 해 완성도 높은 선발 투수로 다듬을 계획"이라고 설명했다.

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2024년 1라운드 9순위로 입단한 김윤하는 프로 2년 차였던 2025시즌 19경기에서 12패(무승)를 떠안는 지독한 불운을 겪었다. 불펜 투수도 승리 투수가 될 때가 많은 리그에서 선발로 19경기나 나섰지만 무승12패를 기록했다는 것은 단순히 구위의 문제라기 보단 불운이 연속해서 겹쳤다는 평가도 타당하다.

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이같은 불운은 2026 시즌에도 계속됐다. 올 시즌 선발과 불펜을 오가며 마운드를 지켰지만 지난 달 5일 두산 베어스 전까지 패전을 기록하면서

그리고 지난 달 26일 광주 KIA 타이거즈전에 선발 등판해 5이닝 3실점으로 선발 18연패를 끊으며 자신의 통산 2승을 따냈다. 올 시즌 9경기(선발 4경기) 1승2패 평균자책점 6.49. 그리 좋은 성적은 아니다. 하지만 팀의 위기 상황에서 임시 선발로 투입될 때마다 5이닝을 책임지는 경기 운영 능력을 보여주며 '대체 자원' 이상의 가치를 증명했다. 그래서 김윤하의 미래가 더욱 기대된다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com