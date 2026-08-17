73일 만의 타점 → 벤치 대기, 이것이 김하성의 현실인가…이쯤되면 방출이 해답?

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[스포츠조선 박상경 기자] 이쯤되면 결국 방출이 해답일까.

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김하성(애틀랜타 브레이브스)의 답답한 나날이 계속되고 있다. 73일 만에 타점을 올렸지만, 이튿날 다시 벤치워머 신세에서 벗어나지 못했다. 부상자 명단(IL)에서 돌아온 뒤 4경기에서 고작 3타석을 소화한 게 전부다. '입지'라는 단어를 거론하기 조차 민망한 상황이 이어지고 있다.

어느 정도 예견된 일이었다. 김하성의 마이너 재활 경기 일정이 끝나갈 무렵부터 애틀랜타 안팎에선 우려의 목소리가 이어져 왔다. MLB닷컴의 마크 보우먼은 "애틀랜타가 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것"이라고 지적할 정도였다. 애틀랜타 소식을 전하는 미국 현지 매체들 역시 김하성을 방출하고 로스터에 새로운 자원을 넣는 게 더 생산적이라는 전망을 내놓기도 했다. 월트 와이스 감독조차 김하성의 콜업 이후 활용 방안에 대해 "논의해야 할 부분"이라고 말을 아꼈다. 김하성은 사실상 콜업 전부터 '전력외'로 분류된 모양새였다.

이런 가운데 애틀랜타가 김하성을 올리고 또 다른 내야 자원인 호르헤 마테오를 방출하자 분위기는 한층 더 험악해졌다. 애틀랜타 프런트가 올 시즌을 앞두고 1년 2000만달러(약 283억원) 계약 때문에 김하성을 로스터에 남겨 두고 있다는 비난이 연일 이어지고 있다.

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분위기를 반등 시키기 위해선 우선 뛰어야 한다. 그러나 그런 기회조차 주어지지 않는 게 당혹스런 부분이다. 애틀랜타 유격수 자리는 짐 자비스-마우리시오 두반의 로테이션 체제로 굳어지는 모양새다. 자비스의 최근 타격 페이스가 주춤하자, 로날드 아쿠냐 주니어의 부재 때 외야를 메우던 두반이 다시 유격수 자리에서 출전 시간을 늘려가고 있다. 당분간은 두 선수 중 한 명이 부상하는 특별한 경우가 아닌 이상, 김하성이 틈을 비집고 들어가기는 어려워 보인다. 9월 확장 엔트리 시행 때는 더 입지가 좁아질 수 있다.

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여러 상황을 종합해 보면, 현시점에서 김하성이 애틀랜타에서 무언가를 이뤄내기는 어려워 보인다. 마이너리그에서 경기 감각이라도 유지할 수 있는 시간을 가지면 좋겠지만, 마이너행 옵션이 없기에 이마저도 어렵다. 결국 방출이라는 단어를 떠올릴 수밖에 없다.

김하성은 지난해 방출을 계기로 반등에 성공했다. 탬파베이 레이스에서 방출 통보를 받은 뒤 유격수를 찾던 애틀랜타의 클레임으로 팀을 옮겼고, 이후 좋은 모습을 선보이면서 올해 계약으로 이어진 바 있다. 출전 기회를 가질 수 있는 팀으로 자리를 옮긴다면 지난해와 같은 그림을 생각해 볼 수도 있다.

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물론 쉬운 일은 아니다. 애틀랜타가 온갖 비난 속에서도 김하성을 로스터에 묶어 놓고 있는 건 결국 돈 때문이다. 김하성을 내보내도 잔여 계약은 이행해야 한다. 지금의 성적으론 김하성을 데려가기 위해 잔여 연봉을 보전해주겠다고 나설 팀은 없다고 봐도 무방하다. 때문에 김하성을 방출해도 부담은 고스란히 애틀랜타에 전가된다. 이 부분에서 실마리가 풀리지 않는다면 애틀랜타를 떠나기도 어려운 실정이다.

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올 시즌 뒤 김하성은 다시 FA시장에 나선다. 하지만 이젠 대박이 아닌 생존을 걱정해야 할 처지다. 애틀랜타에서 가시방석 같은 현재의 상황이 이어진다면, 내년에도 다시 메이저리그 그라운드를 밟을 수 있을지엔 물음표가 커질 수밖에 없다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com