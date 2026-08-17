'8월 승률 .312' 이게 WS 3연패 도전팀 성적? "일부 선수 징계 줘야" 이제 이런 주장까지 나온다

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[스포츠조선 박상경 기자] 승률 0.312, 월드시리즈 3연패 도전을 목표로 내건 팀의 성적이 맞나 싶다.

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LA 다저스의 8월 승률이 그렇다. 다저스는 이달 들어 치른 16경기에서 단 5승(11패)에 그치고 있다. 시즌 성적 74승51패로 내셔널리그 서부지구 선두 자리를 굳게 지키고 있지만, 우려의 목소리가 이어지고 있다.

올 시즌 개막 이후 다저스의 월간 승률은 모두 5할 중반 이상이었다. 그러나 7월 31일 보스턴 레드삭스전부터 8월 8일 애리조나 다이아몬드백스전까지 8연패를 당했다. 이후 8경기에서 5승3패로 분위기가 반등했지만, 한때 20경기 가까이 벌어졌던 내셔널리그 서부지구 2위 샌디에이고 파드리스(67승58패)와의 격차는 7경기차로 좁혀졌다.

다저스의 8월 팀 타율은 0.237로 내셔널리그 15팀 중 10위다. 팀 OPS(출루율+장타율)는 0.672로 11위다. 현재 내셔널리그 동부지구 선두인 애틀랜타 브레이브스의 팀 타율은 0.239, 중부지구 1위인 밀워키 브루어스는 0.216으로 부진한 모습을 보이고 있다는 점과 비교해보면 다저스가 크게 처지는 것처럼 보이진 않는다. 그러나 팀 평균자책점에서 애틀랜타가 3.20, 밀워키가 3.47인 반면, 다저스는 4.22에 그치고 있다. 타격 부진에도 마운드가 버티고 있는 두 팀과 달리, 다저스는 공수 전반적인 페이스가 좋지 못하다고 볼 수 있는 대목이다.

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이런 가운데 다저스 선수들의 ABS 챌린지 활용 문제도 최근 부진의 원인 중 하나로 지적되고 있다. 다저스 소식을 전하는 다저블루는 17일(한국시각) '시즌 전체로 보면 다저스 타자들의 ABS 챌린지 활용은 괜찮은 편이다. 하지만 팀 성적이 하락하기 시작한 7월 이후 상황 판단에 다소 문제가 보이고 있다'고 지적했다. 이어 '앤디 파헤스는 올해 챌린지를 25회 신청했으나, 14번 실패했다. 신청과 실패 모두 팀내 선수 중 최다다. 이로 인해 런밸류(득점 가치)가 -1.0이다. (챌린지 활용을 통한 런밸류에서) 알렉스 콜은 -0.3, 미겔 로하스는 -0.2'라고 덧붙였다. 그러면서 '최근 팀 타선이 심각한 부진에 빠진 상황을 고려해본다면, 데이브 로버츠 감독이 (챌린지에 실패한) 몇몇 선수들을 징계 대상에 포함시켜야 할 것'이라고 주장했다.

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다저스의 챌린지 활용 문제는 최근 본격적으로 대두되고 있다. 경기 초반 두 번의 챌린지 기회를 모두 날리는 등 아쉬운 상황이 잇따르자, 로버츠 감독은 코치진과 상의 끝에 새로운 내부 지침을 마련해 교육에 나서겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

올 시즌 메이저리그에서 ABS 챌린지를 도입한 이후, 여러 팀에서는 독자적인 시행 룰을 갖고 경기를 치르고 있다. 특정 상황 내지 일부 선수에게 챌린지를 활용케 하는 방식이 일반적이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com