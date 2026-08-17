'PS 티켓' 진짜 마지막일 수 있다…드디어 정우주-김서현도 온다! 한화, 3연패→3연승 절박하다

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 가을 야구 진출을 위한 갈림길에 섰다.

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한화는 18일부터 대전 한화생명볼파크에서 KIA 타이거즈와 3연전을 치른다.

16일까지 한화는 48승3무53패로 6위에 머무르고 있다. 5위 두산 베어스(55승4무46패)와 승차는 6경기 차. 3연패에 빠지면서 5할 승률 회복도 멀어지고 있다

KIA는 4위를 달리고 있다. 56승2무48패로 두산에 0.5경기 차 앞서 있다. 한화와는 6.5경기 차다.

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한화는 두산과 올 시즌 15차례 맞대결을 펼쳤다. 남은 경기는 1경기. 반면, KIA와는 아직 4차례 경기를 치러야 한다. 한화로서는 가을야구 막차 티켓을 잡기 위해서는 사실상 KIA와의 남은 4경기에서 최대한 웃어야 한다.

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상대전적은 팽팽하다. 올 시즌 6승6패로 맞섰다. 다만, 홈에서의 전적은 썩 좋지 않다. 첫 맞대결이었던 4월10~12일에는 싹쓸이 패배를 당했다. 이후부터는 3연속 위닝시리즈 행진을 펼치면서 강한 모습을 보여줬다.

다만, 이번에는 위닝시리즈로도 부족하다. KIA와 3연전에서 싹쓸이 승리를 거둬야 3.5경기 차로 붙을 수 있다. 잔여경기가 40경기도 남지 않은 만큼, 부담스러운 승차이기는 하지만, 마지막 희망을 이어가기 위해서는 간격을 좁힐 필요가 있다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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반드시 이겨야 하는 경기에 불펜 지원군도 가세한다. 김경문 한화 감독은 18일 KIA전에 맞춰 김서현 정우주가 복귀한다고 예고했다.

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김서현은 올 시즌 마무리투수로 시즌을 시작했지만, 12경기에서 1승2패1세이브 평균자책점 12.38로 부진한 뒤 결국 엔트리에서 말소됐다. 이후 일본 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩에서 밸런스 조정에 나섰다. 돌아온 뒤 퓨처스리그에서 공을 던지며 감각을 올렸고, 5경기에서 4⅔이닝 3실점(2자책)을 기록했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

'2년 차 징크스'에 고전하던 정우주는 올 시즌 36경기에서 1승2패 5세이브 평균자책점 6.37을 기록했다. 7월초 엔트리에서 말소된 그는 부진과 작은 부상이 겹쳐 잠시 휴식을 취했다. 12일부터 퓨처스리그에서 공을 던지기 시작한 정우주는 3경기에서 4탈삼진 무실점으로 좋은 모습을 보여줬다.

KIA는 제임스 네일-시라카와 케이쇼-황동하 순으로 나설 가능성이 높다. 한화는 왕옌청-오웬 화이트-류현진 순이 유력하다.

일단 첫 대결인 18일에는 왕옌청과 네일이 나선다. 올 시즌 네일은 8승5패 평균자책점 3.78을 기록한 가운데 한화를 상대로는 한 차례 등판해 7이닝 3실점을 하며 승리 투수가 된 바 있다.

왕옌청은 한화 선수 중 유일한 10승(4패)을 기록하고 있다. 올 시즌 KIA를 상대로는 3차례 등판해 1승1패 평균자책점 3.78의 성적을 남겼다. 최근 KIA전은 지난달 23일로 7이닝 2실점 호투를 펼치며 승리를 챙겼다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com