그래서 김혜성은 안 써? "공수 모두 함량 미달" '디펜딩 챔피언' 다저스, 로버츠 감독의 이례적 폭탄 발언, 유체이탈 화법인가?

데이브 로버츠 LA 다저스 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 정현석 기자]월드시리즈 2연패에 빛나는 로스앤젤레스 다저스가 깊은 수렁에 빠졌다. 최대 위기다.

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다저스 데이브 로버츠 감독은 연일 이어진 무기력한 경기력에 대해 선수단을 향해 이례적으로 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

다저스는 17일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에서 2대6으로 패했다. 이번 시리즈 4연전에서 1승 3패로 밀린 다저스는 밀워키와의 홈 우선권 경쟁에서 열세에 몰렸다.

경기 후 로버츠 감독은 취재진과의 인터뷰에서 "최근 4~6주 동안 우리 타선의 생산성은 평균 이하에 머물렀다. 이것이 솔직한 현실"이라며 "방망이 뿐만 아니라 야구 자체를 깔끔하게 하지 못하고 있다. 수비 불안도 심각한 수준"이라고 정면으로 문제를 지적했다.

UPI연합뉴스

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다저스는 최근 16경기에서 5승 11패에 그쳤고, 7월 1일 이후 성적도 18승 21패로 5할 승률 밑으로 떨어졌다. 보스턴 레드삭스와 시카고 컵스에게 잇따라 스윕패를 당한 데 이어 애리조나와 밀워키에게도 시리즈를 내주며 흔들리고 있다.

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특히 밀워키와의 시리즈 마지막 2경기에서는 단 3득점(11안타 3볼넷)에 그치며 타선의 집단 난조를 보였다. '슈퍼스타' 쇼헤이 오타니 역시 7회말 1사 1, 3루 찬스에서 2루수 병살타로 물러나는 등 흐름을 깨뜨렸다.

로버츠 감독은 타자들의 타석 임무 수행 능력 부재를 강하게 비판했다.

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"1번부터 9번 타자까지 일관된 공략 계획이 전혀 보이지 않는다"며 "볼카운트 2-1을 유리하게 끌고 가거나 3-2에서 볼넷을 골라내야 하는데, 초구부터 유인구에 방망이가 나가며 유리한 카운트를 스스로 내주고 있다. 공 하나하나에 대한 절박함과 집중력이 부족하다"고 일침을 가했다.

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타선 부진과 함께 고질적인 수비 불안도 발목을 잡았다. 이날 2루수로 나선 토미 에드먼은 한 경기에서만 2개의 실책을 범하며 3실점의 빌미를 제공했다. 2회초 만루 상황에서 포스아웃 포구 실책으로 선제점을 허용했고, 9회초에도 병살타로 처리할 수 있었던 땅볼을 놓쳐 추가 실점을 허용했다.

다저스는 현재 내셔널리그 서부지구 2위 샌디에이고 파드리스에 7경기 차로 앞서 있어 지구 우승 전선에는 여유가 있다. 하지만 상위 2개 자리를 놓고 밀워키, 애틀랜타 브레이브스와 치열한 경쟁을 벌이는 중이다.

데이브 로버츠 LA 다저스 감독이 전반기 막판 부진에 대해 선수들의 집중력 부족을 지적했다. AFP연합뉴스

로버츠 감독은 "말만으로 슬럼프를 탈출할 수는 없으며, 타석과 그라운드에서 임하는 태도부터 바뀌어야 한다"고 강조하며 "홈 구장 우선권이 걸린 이번 시리즈를 꼭 잡고 싶었지만 실패했다. 이 결과가 가을야구에서 우리 발목을 잡지 않기를 바랄 뿐"이라고 선수단의 각성을 촉구했다.

주전 야수들의 절박함을 지적한다면 과감한 개혁과 경쟁 환경이 필요하다.

초절정 강팀을 무너뜨리는 건 '나는 못해도 주전'이란 인식이다. 가장 위험하한 내부 붕괴 요인이다. 그런 면에서 김혜성 등 마이너리그 선수들을 콜업해 라인업에 긴장감을 불어넣을 필요가 있다.

하지만 김혜성 등 기용에는 소극적인 로버츠 감독이다. 과연 목표 의식이 흐릿해진 천문학적 몸값의 다저스 선수들이 절박함으로 재무장할 수 있을까. 다저스의 최대 위기는 밖이 아닌 안에서 시작되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com