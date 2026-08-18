무릎 부상에 투수 포기? LAD 사장이 직접 답했다…"경이로운 선수" 결국 오타니는 '이도류'여야 한다

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Jon Endow-Imagn Images연합뉴스

앤드류 프리드먼 다저스 야구 부문 사장.AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "투타 모두 중요하다."

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미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저블루'는 17일(이하 한국시각) '다저스 구단이 오타니의 출전 소화량과 현재 진행형인 왼쪽 무릎 부상 상태를 두고 까다로운 균형잡기를 하고 있다'고 전했다.

매체는 '투타 겸업 슈퍼스타는 무릎 통증으로 인해 지난달 선발 라인업에서 제외되었을 당시 이미 선발 로테이션에서도 무기한 이탈한 상태였다'며 '앞서 오타니와 구단 측은 타격이 아닌 투구를 할 때만 무릎에 무리가 간다고 밝힌 바 있다'고 설명했다.

앤드류 프리드먼 다저스 야구 부문 사장은 매체와의 인터뷰에서 "오타니의 투구와 타격 모두 팀의 성공에 엄청난 영향을 미친다"며 "두 가지 모두 우리에게 정말 중요하다. 그가 얼마나 경이로운 선수인지 보여주는 대목"이라고 밝혔다.

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결국 투수와 타자 모두 건강한 모습으로 돌아오길 바라고 있다. 프리드먼 사장은 "가장 이상적인 그림은 오타니가 투타 양면에서 리그를 압도하는 것"이라며 "만약 그가 어느 한쪽을 소화하지 못하게 만드는 변수가 생긴다면 당연히 그 상황에 맞춰 대응할 것"이라고 했다.

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그는 이어 "우리의 목표는 오타니가 가능한 한 오랫동안 최고의 수준에서 두 가지를 모두 해낼 수 있도록 돕는 것 뿐"이라며 "그 과정에서 문제가 발생하면 즉각 대처하고 끊임없이 소통하며 해결책을 찾겠다"고 했다.

'다저블루'는 '프리드먼 사장이 언급한 구단의 철학은 지난달 오타니의 재활 과정에서도 고스란히 드러났다'고 짚었다. 매체는 '오타니는 지난달 불펜 투구 이후 무릎 통증이 악화됐다. 며칠 뒤로 예정되었던 다음 투구 일정은 전면 취소됐고, 그는 8월9일이 되어서야 투구 프로그램을 재개했다'며 '다행히 오타니는 최근 다시 불펜 세션을 소화하며 선발 로테이션 복귀를 향해 순조로운 발걸음을 내딛고 있다'고 전했다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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무릎 부상이 있지만, 현재 오타니는 부상자명단에 이름을 올리지 않고 있다. 매체는 '데이브 로버츠 다저스 감독은 최근 오타니를 부상자 명단에 올리지 않은 이유에 대해 선수 본인이 언제 휴식이 필요한지 스스로 가장 잘 안다는 굳건한 신뢰 때문이라고 설명했다'고 했다.

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매체는 '다저스는 과거에도 선수들이 자신의 부상 관리에 주도적으로 참여하도록 배려해 왔다'며 '로버츠 감독은 수년 전 프레디 프리먼이 부상을 당했을 당시, 구단이 선수와 긴밀히 협력해 출전 시간을 세심하게 조율했던 사례를 언급하며 오타니 역시 같은 방식으로 관리받고 있음을 시사했다'고 덧붙였다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com