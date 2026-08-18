한화, 3년 만에 경사 맞이할까…휴식에 완전체까지, '0.350 맹타' 안방마님 제대로 불붙었다

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 1사 만루 허인서가 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 3년 만에 '신인왕'을 배출할 수 있을까.

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허인서(23·한화 이글스)는 올 시즌 강력한 신인왕 후보로 꼽히고 있다.

2022년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 11순위)로 한화에 입단한 그는 첫 해 8경기 출전을 한 뒤 상무에 입단해 군 문제를 해결했다. '예비역'이 된 지난해에는 1군에서 20경기 출전하는데 그쳤다.

KBO는 타자의 경우 최근 입단 5년 이내, 누적타석 60타석 이하의 선수에게 신인왕 자격을 준다. 허인서는 지난해까지 1군에서 총 47타석을 소화해 올 시즌 신인왕 자격이 있다.

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올 시즌 기량이 만개했다. 한화의 주전 포수 자리를 꿰찬 허인서는 93경기에 출전해 타율 2할9푼4리 16홈런 OPS(장타율+출루율) 0.870을 기록하고 있다.

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포수로서 600이닝을 나선 선수 중에는 김건희(키움)에 이어 도루저지율이 2위(30.8%)다.

한화로서는 2023년 문동주 이후 3년 만에 신인왕 배출을 기대할 수 있게 했다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 허인서가 타구를 날리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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일찌감치 신인왕 1순위로 꼽히고 있는 가운데 최근 활약은 더욱 뜨겁다. 한화는 폭염으로 지난 5일부터 11일까지 경기를 치르지 않았다. 체력 부담이 많은 포수 자리에서 폭염 중단은 단비가 됐다.

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KBO리그가 재개된 11일부터 5경기에서 타율 3할5푼 1홈런 OPS 1.009을 기록하며 공격에 활기를 불어넣고 있다.

허인서는 "일단 날씨도 그렇고 쉬고 나니 체력도 보충된 것 같다. 힘도 생긴 것 같아서 좋은 것 같다"고 했다.

동시에 완전체 타선도 도움이 되고 있다. 강백호와 채은성이 부상을 털고 돌아오면서 허인서 앞에는 요나단 페라자-문현빈-강백호-노시환-채은성으로 이어지는 '다이나마이트 타선'이 구축됐다. 아직 타자들의 컨디션이 100% 올라오지는 않았지만, 존재감 만큼은 리그 최강이라는 평가다.

허인서는 "앞에 워낙 현빈이도 그렇고, 잘치는 형이 워낙 많아서 나도 편안해지고 있다. 배울 점도 많다. 선배님들이 계셔서 좋은 것 같다"고 말했다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

타격 뿐 아니다. 포수로서 가장 중요한 투수와의 호흡도 꾸준하게 생각하는 부분이다. 허인서는 "이 투수는 어떻게 해야 잘 던질 수 있는지 고민을 하는 것 같다. 결과가 좋아야 투수도 자신감이 생기니 최대한 잘 던질 수 있도록 많이 도와주려고 했던 것 같다"고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com