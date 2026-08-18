'송성문 결장' 샌디에이고 1점차 아쉬운 패배…1회말 결승 타점으로 4연승 달린 메츠

샌디에이고 파드리스 송성문. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]송성문이 결장한 가운데 샌디에이고 파드리스는 뉴욕 메츠를 상대로 패배했다. 메츠는 이 경기 승리로 리그 4연승을 달렸다.

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샌디에이고는 18일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕의 시티 필드에서 열린 메츠와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 1-2로 졌다.

샌디에이고 선발 투수로는 워커 뷸러가 등판했다. 타선에는 페르난도 타티스 주니어(우익수), 제이크 크로넨워스(2루수), 매니 마차도(3루수), 타이 프랜스(1루수), 잭슨 메릴(중견수), 루이스 캄푸사노(포수), 개빈 쉬츠(지명타자), 잰더 보가츠(유격수), 루이스 렌히포(좌익수)가 섰다.

보 비??. AFP연합뉴스

초반부터 경기를 주도한 것은 메츠였다. 1회말 메츠의 공격 상황에서 보 비??이 우중간에 안타를 터뜨리면서 2루에 있던 AJ 유잉이 홈베이스를 밟았다. 이어 루이스 로버트 주니어가 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다. 3루에 있던 프란시스코 린도어가 홈으로 들어왔다.

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2회초 샌디에이고가 한 점을 따라 붙었다. 타티스가 좌익수 희생플라이로 1점을 뽑아냈다. 3루에 있던 쉬츠가 홈으로 들어왔다. 메츠가 2-1로 1점차 리드를 유지했다.

매니 마차도. AFP연합뉴스

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이후 양팀은 점수를 뽑아내지 못했다. 샌디에이고는 9회초 마지막 공격에서 무기력하게 삼자범퇴로 물러났다. 송성문은 대타로 출전하지 못했다. 샌디에이고가 1점차로 메츠에게 졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com