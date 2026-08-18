'송성문 결장' 샌디에이고 1점차 아쉬운 패배…1회말 결승 타점으로 4연승 달린 메츠

[스포츠조선 강우진 기자]송성문이 결장한 가운데 샌디에이고 파드리스는 뉴욕 메츠를 상대로 패배했다. 메츠는 이 경기 승리로 리그 4연승을 달렸다.
샌디에이고는 18일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕의 시티 필드에서 열린 메츠와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 1-2로 졌다.
샌디에이고 선발 투수로는 워커 뷸러가 등판했다. 타선에는 페르난도 타티스 주니어(우익수), 제이크 크로넨워스(2루수), 매니 마차도(3루수), 타이 프랜스(1루수), 잭슨 메릴(중견수), 루이스 캄푸사노(포수), 개빈 쉬츠(지명타자), 잰더 보가츠(유격수), 루이스 렌히포(좌익수)가 섰다.
초반부터 경기를 주도한 것은 메츠였다. 1회말 메츠의 공격 상황에서 보 비??이 우중간에 안타를 터뜨리면서 2루에 있던 AJ 유잉이 홈베이스를 밟았다. 이어 루이스 로버트 주니어가 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다. 3루에 있던 프란시스코 린도어가 홈으로 들어왔다.
2회초 샌디에이고가 한 점을 따라 붙었다. 타티스가 좌익수 희생플라이로 1점을 뽑아냈다. 3루에 있던 쉬츠가 홈으로 들어왔다. 메츠가 2-1로 1점차 리드를 유지했다.
이후 양팀은 점수를 뽑아내지 못했다. 샌디에이고는 9회초 마지막 공격에서 무기력하게 삼자범퇴로 물러났다. 송성문은 대타로 출전하지 못했다. 샌디에이고가 1점차로 메츠에게 졌다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com