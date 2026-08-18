송성문에겐 호재일까? 악재일까?…소속팀 샌디에이고, 5조5천억에 팔렸다

사진출처=호세 E. 펠리시아노 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 송성문(29)이 활약 중인 샌디에이고 파드리스가 메이저리그(MLB) 역대 최고 매각가를 경신하며 새로운 주인을 맞이했다. 사모펀드 억만장자 호세 E. 펠리시아노와 그의 아내 콴자 존스가 이끄는 투자 그룹이 구단 경영권을 최종 인수했다.

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메이저리그 사무국은 18일(한국 시각) MLB 구단주 총회에서 샌디에이고 파드리스의 구단 경영권 이양 안건을 만장일치로 최종 승인했다고 공식 발표했다.

이번 매각에서 평가된 샌디에이고의 구단 가치는 무려 39억 달러(약 5조 5000억 원)에 달한다. 이는 메이저리그 역사상 구단 매각 최고 금액이다.

2012년 고 피터 세이들러 전 구단주 컨소시엄이 샌디에이고를 인수할 당시 약 8억 달러(약 1조 1000억 원)였고 2020년 스티브 코언의 뉴욕 메츠 인수액 24억 달러(약 3조 3,800억 원)이 종전 최고 기록이었다.

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새롭게 지휘봉을 잡은 호세 E. 펠리시아노는 미국 캘리포니아주 산타모니카에 본사를 둔 글로벌 사모펀드 '클리어레이크 캐피탈'의 공동 설립자 겸 대표이사다. 푸에르토리코 출신인 그는 LA 에인절스의 아르테 모레노 구단주에 이어 MLB 역사상 두 번째 라틴계 대표 구단주로 이름을 올리게 됐다.

AP연합뉴스

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스포츠 구단 운영 경험도 탄탄하다. 펠리시아노는 지난 2022년 LA 다저스 공동 구단주인 토드 보엘리와 손을 잡고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 첼시FC를 52억 4000만 달러(약 7조 4000억 원)에 인수한 바 있다.

거대한 자본력을 갖춘 새 구단주가 부임했지만 프런트 오피스는 안정을 택했다. MLB 규정에 따라 펠리시아노가 구단주 대표를 맡고, 에릭 그룹너 최고경영자와 A.J. 프렐러 단장은 유임돼 기존의 전력 강화 기조를 이어갈 방침이다.

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펠리시아노와 존스 신임 구단주 부부는 공식 성명을 통해 확고한 우승 열망을 드러냈다. 이들은 "파드리스의 기준을 한 단계 높여주신 세이들러 가문, 특히 피터에게 깊은 감사를 드린다. 우리의 목표는 명확하다. 샌디에이고에 창단 첫 월드시리즈 우승 트로피를 안기고, 매년 정상을 다툴 수 있는 지속 가능한 명문 구단을 만드는 것이다"라며 "단순한 소유주에 머물지 않고 우리의 에너지와 경험을 더해 파드리스의 미래에 과감하면서도 신중한 투자를 아끼지 않겠다. 모든 역량을 쏟아부어 반드시 승리를 일궈내겠다"고 밝혔다.

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1969년 창단 이래 두 차례 월드시리즈에 올랐으나 아직 우승 반지가 없는 샌디에이고는 고 피터 세이들러 구단주 시절부터 이어진 공격적인 투자로 내셔널리그의 대표 강호로 자리매김했다.

올 시즌 역시 최근 24경기에서 17승을 쓸어 담으며 17일 기준 67승58패로 내셔널리그 와일드카드 진출권을 안정적으로 지키고 있다. 포스트시즌 진출에 성공할 경우 구단 역사상 최초로 '3년 연속 가을야구 진출'이라는 금자탑을 쌓게 된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com