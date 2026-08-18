스포츠토토, 삼성-SSG전 열기 더한다…18~19일 대구 삼성라이온즈파크서 현장 프로모션 개시

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 18일과 19일 삼성 라이온즈-SSG 랜더스전이 열리는 대구 삼성라이온즈파크 일대에서 스포츠토토 투표권 체험 현장 프로모션을 운영한다.

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이번 현장 프로모션은 프로야구 경기장을 찾은 관람객에게 스포츠토토 상품을 직접 체험할 기회를 제공하고, 국민체육진흥기금 조성 등 체육진흥투표권 사업의 공익적 역할과 건전한 이용 문화를 알리기 위해 마련됐다.

현장을 찾은 야구팬들은 대상경기 정보와 투표권 작성 방법을 안내받은 뒤, 1천 원 상당의 프로토 승부식 한경기구매 상품을 무료로 체험할 수 있다.

행사장에는 응원하는 팀을 선택하고 실시간 참여 결과를 확인할 수 있는 '토토응원더비'를 비롯해 제한 시간 안에 스텝퍼를 밟아 목표를 달성하는 스텝퍼 게임과 응원 소품을 활용한 360도 포토존 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다. 모든 체험을 마친 참여자에게는 기념품도 증정할 예정이다.

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대형 LED에서는 스포츠토토 상품 소개와 공익광고를 비롯해 국민체육진흥기금 조성 및 활용, 미성년자 구매 금지, 불법스포츠도박 신고 안내 등 공익성과 건전화 관련 콘텐츠를 상시 송출할 예정이다.

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스포츠토토는 11~12일 창원NC파크(NC 다이노스-KT 위즈전)에서 현장 프로모션을 진행한 데 이어 대구 삼성라이온즈파크에서도 다시 한번 야구팬들과 만난다.

한국스포츠레저 관계자는 "삼성과 SSG 팬들이 경기를 앞두고 스포츠토토 상품 체험과 동시에 다양한 참여형 프로그램도 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 전국 프로스포츠 현장에서 스포츠 관람의 즐거움과 건전한 스포츠토토 문화를 함께 전달할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com