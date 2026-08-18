'타율 0.066' 김하성, 지독하게도 외면받은 반등의 기회…ATL, MIN에 패배

Shortstop Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves walks off the field against the Toronto Blue Jays at Truist Park on Wednesday, June 3, 2026 in Atlanta, Georgia. Photo by Mike Zarrilli/UPI

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[스포츠조선 이종서 기자] 김하성(애틀랜타)이 또 한 번 경기에 나서지 못했다.

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애틀랜타 브레이브스는 18일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타겟필드에서 열린 미네소타 트윈스와의 경기에서 2대4로 패배했다.

올 시즌 타율 6푼6리로 부침을 겪고 있는 김하성은 선발 라인업에서 제외된 뒤 교체 출전도 불발됐다. 지난 16일 애리조나 다이아몬드백스전에서 대타로 나와 3루수 땅볼로 타점을 신고했지만, 2경기 연속 선발 라인업에서 제외됐다.

김하성은 지난 시즌 종료 후 FA 시장에 나와 애틀랜타와 1년 총액 2000만달러(약 282억원)의 계약을 했다. 장기 계약이 불발되면서 애틀랜타에서 반등을 노렸다.

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시즌 전부터 부상이 찾아오면서 점차 입지가 좁아졌다. 지난 1월 빙판에서 넘어져 손가락 파열 수술을 받았고, 5월 중순 돌아왔지만, 다시 한 번 손가락에 염증이 생겼다.

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유격수로 나서고 있는 짐 자비스가 이날 경기에서도 3타수 무안타로 침묵하는 등 2할초반의 타율에 허덕이고 있지만, 현지 언론에서는 오히려 "대체자가 없다"며 김하성을 외면하기도 했다.

김하성이 결장한 가운데 애틀랜타도 패배했다. 초반 실점이 뼈아팠다. 선발 투수 마틴 페레즈가 1회말에만 4실점을 했다. 선두타자 2루타 이후 연속 볼넷이 나와 무사 만루가 됐고, 조쉬 벨-로이스 루이스-코디 클레멘스의 연속 적시타 행진이 펼쳐졌다.

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애틀랜타는 5회초 안타와 2루타로 1사 2,3루 찬스를 잡았다. 로날드 아쿠나 주니어의 2타점 적시타로 추격했지만, 후속타가 이어지지 않았다.

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이후 양 팀 모두 득점이 이어지지 않았다. 애틀랜타는 9회초 마이크 야스트렘스키가 선두타자 안타를 쳤지만, 후속타가 불발되면서 결국 마지막 찬스를 날렸다.

내셔널리그 동부지구 1위 애틀랜타는 74승51패를 기록했고, 아메리칸리그 중부지구 4위 미네소타는 3연패에서 탈출하며 61승65패가 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com