롯데 떠나 빅리그! '역수출' 꿈 이룬 158㎞ 좌완, 데뷔 첫 선발등판까지…6년전 선배처럼 '성공작' 될까

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 감보아가 5회말 2사 후 김성욱을 3루 땅볼로 처리한 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.14/

빅리그 꿈을 이룬 알렉 감보아. 사진=보스턴 레드삭스 SNS

20일 부산 사직야구장에서 열린 삼성과 롯데의 경기, 5회초 2사 1,2루 롯데 감보아가 삼성 김성윤의 내야땅볼때 비디오 판독 결과가 아웃으로 번복되자 환호하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.06.20/

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[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠의 재계약 제안을 뿌리치고 떠난 보람이 있다. 알렉 감보아(보스턴 레드삭스)의 빅리그 생존기가 하루하루 갱신되고 있다.

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감보아는 18일(한국시각) 미국 보스턴의 펜웨이파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에 선발등판, 1⅓이닝 퍼펙트 1K로 호투한 뒤 교체됐다. 감보아가 기분좋은 스타트를 끊어준 보스턴은 이날 애리조나에 11대1 대승을 거뒀다.

이날 감보아는 첫 타자 일데마로 바르가스를 유격수 땅볼으로 잡아냈다. 뒤이어 코빈 캐롤을 2루 땅볼, 가브리엘 모레노를 3루 땅볼로 각각 가볍게 처리했다.

감보아는 2회초 제랄도 페르도모마저 삼진으로 돌려세운 뒤 교체됐다. 155㎞를 넘나드는 강력한 직구와 싱커로 상대 타자들을 찍어누르며 자신의 역할을 다했다.

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작년까지만 해도 LA 다저스 마이너리그에서만 7년간 뛰었을 뿐 단 한번도 빅리그를 경험한 적 없는 투수였다. 롯데 자이언츠 입단 후 "항상 불펜과 선발을 오가느라 컨디션 관리가 힘들었는데, 롯데에선 선발에만 전념할 수 있어 행복하다"고 말했던 그다.

빅리그 꿈을 이룬 알렉 감보아. 사진=보스턴 레드삭스 SNS

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올해는 다르다. 보스턴과 스플릿 계약을 맺은 그는 올한해에만 5번의 마이너리그 강등과 6번의 빅리그 콜업을 경험했다. 불펜으로만 뛰었지만, 멀티이닝을 소화한 사례가 4번 있다. 이닝을 먹어주는 추격조 역할을 잘 수행한 모양새.

완전한 메이저리거라고 보긴 아직 어렵지만, 꿈꿔왔던 빅리그 무대에 꾸준히 서고 있다. 올시즌 총 10경기에 등판, 18⅓이닝을 소화하며 승패홀드없이 1세이브, 평균자책점 1.47을 기록했다. 볼넷은 5개, 삼진은 13개다. 이닝당 출루허용률(WHIP)도 1.04로 준수하다.

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감보아는 이틀전 피츠버그 파이리츠전에도 등판해 3이닝을 소화했다. 때문에 이날 선발보다는 오프너 역할을 맡은 것. 그래도 깔끔하게 자신의 역할을 다했다.

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지난해 찰리 반즈의 대체선수로 합류한 감보아는 전반기 6승1패 평균자책점 2.11을 기록하는 등 한때 롯데의 구세주가 될 선수처럼 보였다. 하지만 후반기 들어 체력부담과 어설픈 변화구 완성도가 노출됐고, 후반기 성적은 1승7패 평균자책점 4.55로 주저앉았다. 9월 한달간 4경기에 등판, 6이닝을 채운 경기가 한번도 없었다.

25일 울산 문수야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 LG의 경기. 3회 실점 위기를 넘긴 후 주먹을 쥐어보이는 롯데 선발 감보아. 울산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.25/

그래도 19경기 7승8패 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 11회, 그리고 최고 구속 158㎞에 분당 회전수(RPM) 2500에 달하는 직구의 임팩트는 강렬했다.

시즌이 끝난 뒤 롯데는 감보아를 빅터 레이예스와 함께 보류 명단에 남겼고, 고민 끝에 재계약을 제안했다. 하지만 감보아가 '메이저리그에 도전해보겠다'며 이를 고사했다.

현재로선 감보아의 과감한 도전은 성공의 열매를 조금씩 맺는 분위기다. 마이너행 티켓을 모두 소모한 보스턴이 감보아를 그대로 빅리그에 남겨둘 가능성이 높기 때문. 감보아의 하늘을 찌르는 하이킥 투구폼은 여전하다. 높은 릴리스포인트과 강력한 직구는 메이저리그에서도 경쟁력이 있다.

롯데 레일리가 NC 모창민의 중견수 플라이에 이어 귀루하던 1루주자 김태군까지 잡아내는 더블플레이로 이닝이 종료되자 환호하고 있다.부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2017.10.09/

롯데 출신으로 빅리그 역수출 이후 승승장구하는 선수로는 브룩스 레일리(필라델피아 필리스)가 대표적이다. 아직까지 롯데의 마지막 가을야구로 남아있는 2017년 준플레이오프 진출을 이끈 투수다.

감보아와 다른 점은 2015~2019년 무려 5년간 롯데에서 롱런한 선수라는 점. 하지만 2021년 미국 복귀 후 신시내티 레즈, 휴스턴 애스트로스, 탬파베이 레이스, 뉴욕 메츠, 필라델피아 등 여러 팀을 오가는 와중에도 빅리그 불펜 한자리를 끈질기게 지키고 있다.

감보아도 레일리처럼 성공적인 커리어를 쌓아갈 수 있을까. 분명한 건 눈물과 좌절의 시간은 지났고, 이제부터 시작이라는 점이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com