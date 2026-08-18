오타니 빠지고, 투수진 무너져→부상 악재의 연속…'무너진 디아스' 7명된 LAD 불펜 버겁다

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스 선발 로테이션에 주기적으로 구멍이 생기고 있다. 오타니 쇼헤이의 부재가 투수진 전반에 악영향을 미치는 모습이다.

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스포츠 일러스트레이티드는 18일(한국시각) '선발투수 블레이크 스넬이 복귀하면서 완전체 전력에 한 걸음 더 가까워진 지 일주일도 지나지 않아, 다저스는 저스틴 로블레스키를 왼쪽 팔뚝 염증으로 15일 부상자 명단에 올렸다'고 보도했다.

다저스는 이미 오타니와 타일러 글래스나우라는 두 명의 선발투수가 빠져 있는 상태다. 오타니는 지난달 초 이후 마운드에 오르지 않고 있다. 다저스는 올 시즌 오타니가 다시 마운드에 복귀할 것으로 예상하고 있다. 글래스나우는 오타니보다 먼저 돌아올 것으로 보인다. 8월 말 복귀 가능성이 나온다. 글래스나우는 허리 부상으로 시즌 대부분을 결장했지만, 최근 트리플A 오클라호마시티에서 재활 경기 8탈삼진을 기록하며 좋은 모습을 보였다.

저스틴 로블레스키. AFP연합뉴스

오타니의 이탈은 불펜에도 영향을 주고 있다. 오타니가 부상을 당해 이탈했음에도 다저스는 6인 선발 로테이션을 운영하고 있다. 이 때문에 불펜 인원은 기존 8명에서 7명으로 줄어들었다.

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좌완 불펜 잭 드레이어는 최근 인터뷰에서 "분명히 한 명이 줄어든 것은 눈에 띈다"면서도 "하지만 오타니는 세계 최고의 선수이고, 셀 수 없이 많은 순간에 우리를 구해줬다"고 말했다. 이어 "그렇기 때문에 불펜이 제 역할을 다하고 그런 측면에서 팀을 위해 희생하는 것도 좋은 일이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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다저스의 불펜은 올 시즌 거액 계약을 맺고 다저스에 합류한 마무리 투수 에드윈 디아스의 부진으로 인해 더욱 어려움을 겪고 있다. 디아스는 올 시즌 11.85의 평균자책점(ERA)을 기록하고 있으며, 최근 블론 세이브를 4차례 기록했다.

에드윈 디아스. AP연합뉴스

좌완 불펜 알렉스 베시아는 오타니의 부재와 디아스의 부진과 별개로 자신의 임무에 최선을 다해야 한다고 강조했다.

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그는 "우리가 책임져야 할 이닝에 집중하는 불펜에서의 역할은 달라지지 않는다고 생각한다"며 "오타니의 복귀는 도움이 되겠지만, 우리는 지금도 잘하고 있다"고 주장했다.

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매체에 따르면 전날 기준 다저스 불펜의 시즌 팀 평균자책점은 3.98로 메이저리그 전체 15위다. 하지만 메이저리그 후반기 시작 이후로 범위를 좁히면 다저스 불펜의 평균자책점은 4.59까지 올라가며, 이는 메이저리그 23위에 해당한다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com