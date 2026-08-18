가을모드 시작됐나? 오타니, 올해 첫 4안타+12일만의 연타석포 가동…'이도류' 재개도 눈앞 "내일 불펜피칭, 복귀 순조롭다"

다저스 오타니. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 '가을 모드'에 돌입했다. 모처럼 하루 4안타에 연타석 홈런까지 가동하며 6년 연속 30홈런의 대기록을 앞두게 됐다.

Advertisement

오타니는 18일(이하 한국시각) 미국 덴버의 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에 1번 지명타자로 선발출전, 연타석 홈런 포함 4안타 3타점을 몰아쳤다. 오타니의 불방망이와 더불어 6이닝 1실점으로 호투한 선발 블레이크 스넬의 활약을 앞세운 다저스는 콜로라도에 11대5 완승을 거뒀다.

첫 안타는 다저스가 1-0으로 앞선 3회초 1사 주자없는 상황에 나왔다. 오타니는 스가노 도모유키를 상대로 내야안타로 출루하며 팀 공격의 물꼬를 텄고, 프레디 프리먼과 앤디 파헤스의 연속 안타 때 홈을 밟았다. 뒤이어 맥스 먼시의 3점 홈런도 터졌다.

다저스 오타니. AP연합뉴스

5회초에는 다시 만난 스가노를 상대로 홈런포를 쏘아올렸다. 볼카운트 0B1S에서 2구째 컷패스트볼을 통타, 좌중간 담장 너머로 날려보냈다.

Advertisement

6회초에는 2사 3루에 등장, 바뀐 투수 후안 메히야를 상대로 볼카운트 2B1S에서 4구째 가운데로 몰린 스위퍼를 공략, 중앙 담장을 넘겼다.

Advertisement

올시즌 28~29호 아치다. 오타니의 연타석 홈런은 지난 6일 시카고 컵스전 이후 12일 만이다. 2번째 홈런의 비거리는 452피트(약 138m)에 달했다.

오타니는 8회초에도 안타를 추가하며 올시즌 첫 4안타 경기를 기록했다. 타율도 2할9푼5리, OPS(출루율+장타율)는 0.948까지 끌어올렸다.

Advertisement

오타니가 처음 30홈런을 넘긴건 빅리그 데뷔 4년차인 2021년이다. 이전까지 '호타준족' 이미지가 강했던 오타니는 이해 46개의 홈런을 쏘아올리며 진짜 거포의 존재감을 보여주기 시작했다.

다저스 오타니. AFP연합뉴스

Advertisement

이후 34-44-54-55홈런을 기록하며 시즌 MVP와 홈런왕까지 두루 석권했다. 올해 홈런 하나를 추가하면 6년 연속 30홈런 이상을 기록하게 된다.

그간 이도류(투타 겸업) 시즌에는 상대적으로 타격 성적이 떨어지는 모습이 있었던 반면, 2024년에는 투수 없이 타자로만 MVP를 차지하기도 했던 오타니다.

올해는 이도류로 시즌을 시작했지만, 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전(6이닝 3실점) 이후 무릎 통증이 불거지면서 '투수' 오타니는 휴식중이다. 이후 오른쪽 팔에도 불편함을 호소해 투수 복귀가 늦어졌다. 부상전 성적은 14경기 선발등판, 85⅔이닝을 소화하며 8승2패 평균자책점 1.79의 호성적이었다.

다저스 오타니. AFP연합뉴스

이날 오타니는 경기 후 현지 매체와의 인터뷰에서 "불펜 피칭 후에도 무릎 컨디션이 좋았다. 내일도 불펜피칭을 하고 싶다. 앞으로도 한걸음씩 나아가겠다"고 다짐했다. "최대한 빠르게 마운드로 돌아갈 수 있도록 노력하겠다. 그러기 위해 신중하게 준비해왔다"는 속내도 전했다.

향후 오타니는 실전 등판 없이 1~2번 더 불펜 피칭을 소화한 뒤 라이브 피칭 단계를 거쳐 빅리그 마운드에 복귀할 예정이다. 마이너리그 리햅 등판 없이 빅리그 마운드에서 점점 이닝을 늘려갈 계획이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com