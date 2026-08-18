"니들이 선수야?" 이정후 SF 감독 화났다! '90패+α' 부진에 작심 발언…과연 반등 가능?

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[스포츠조선 박상경 기자] "엉성했다."

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17일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 콜로라도 로키스에 7대13으로 패한 뒤 샌프란시스코 자이언츠의 토니 바이텔로 감독이 내놓은 첫 문장이다.

이날 샌프란시스코는 3만여 관중 앞에서 졸전을 펼쳤다. 두 자릿수 실점도 그렇지만, 볼넷을 10개나 내주면서 자멸했다. 메이저리그 수준의 경기라고는 보기 어려운 승부였다.

샌프란시스코는 앞선 트레이드 마감일을 앞두고 주축 선수를 대거 정리했다. 로비 레이(샌디에이고 파드리스), 타일러 말리(애틀랜타 브레이브스), 루이스 아라에즈, 케일럽 킬리언(이상 필라델피아 필리스), 엘리엇 라모스(뉴욕 양키스) 등이 유니폼을 갈아 입었다. 반대 급부로 타 팀 유망주를 받아오면서 일찌감치 내년 시즌 준비에 돌입했다는 평가를 받았다. 그런데 트레이드 마감일 이후 11경기에서 고작 3승(8패)에 그쳤을 뿐만 아니라, 엉성한 경기력까지 이어지면서 골머리를 앓고 있다.

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샌프란시스코는 현재 50승73패로 내셔널리그 서부지구 4위다. 이대로면 시즌 95패를 당할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 불과 5년 전 107승55패로 서부지구 1위를 차지했던 모습과는 딴판. 샌프란시스코가 90패 이상 시즌을 보낸 건 2017년(64승98패)이 마지막이다. 역대 한 시즌 최다 패배 기록은 1985년 62승100패다.

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결국 바이텔로 감독도 폭발한 듯 하다. 미국 디애슬레틱은 '바이텔로 감독이 17일 콜로라도전을 마친 뒤 선수단 미팅을 가졌다'고 전했다.

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바이텔로 감독은 기자회견장에서도 작심 발언을 이어갔다. 그는 "빅리그 경기가 아니라, 하위 리그나 주니어 칼리지(2년제 전문대) 경기 같은 느낌이었다"며 "나도 주니어 칼리지 출신이라 폄하하려는 의도는 아니다. 내 말은 돈을 내고 들어온 관중들이 이런 경기를 지켜봐야 했다는 것"이라고 말했다. 그는 "장황하게 호통을 치는 건 의미가 없다. 미팅을 하는 게 낫다"며 "특정 개인이나 패배에 관한 게 아니라, 깔끔한 야구를 하자는 게 미팅 주제였다"고 밝혔다. 또 "경기 중 몇몇 상황은 이기거나 극복하며 넘어갈 수 있지만, 피할 수 없는 한 가지는 그날 캐치볼을 잘 하는 팀이 더 나은 팀이라는 것"이라며 "마운드에서 포수와 공을 주고 받고, 수비에서 평범한 플레이를 잘 처리하는 게 그렇다. 캐치볼을 제대로 못 한다면 여기서 인터뷰를 끝내야 한다"고 기본을 강조했다.

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긴 연패나 부진한 경기 뒤 갖가지 반등책이 동원된다. 전체 미팅 뿐만 아니라 경기 후 특타 등 여러 방안이 이뤄진다. 대학 야구 지도자 출신으로 올 시즌 샌프란시스코에서 빅리그에 데뷔한 바이텔로 감독은 강력한 메시지로 분위기 다잡기에 나선 모양새다. 팀 주축인 이정후 역시 역할을 해야 할 시기다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com