퓨처스 재정비 끝! 김서현-정우주 1군 콜업…정은원 말소→황영묵 등록 [대전 현장]

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 서로를 격려하는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.08/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스에 '파이어볼러 듀오'가 마침내 왔다.

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한화는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 홈 경기를 앞두고 투수 김서현 정우주, 내야수 황영묵을 1군 엔트리에 등록했다. 한화는 경기가 없던 17일 투수 김종수 강재민, 내야수 정은원을 엔트리에서 말소했다.

김서현은 지난해 이글스 우완 최다 세이브(33개)를 기록하며 마무리투수로 우뚝 섰다. 올 시즌 역시 마무리투수로 시즌을 시작했지만, 12경기에서 1승2패1세이브 평균자책점 12.38로 부진했다.

5월초 엔트리에서 말소된 그는 7월 일본 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩으로 '단기 연수'를 떠나기도 했다. 돌아온 뒤 퓨처스리그에서 공을 던지며 감각을 올려갔고, 5경기에서 4⅔이닝 3실점(2자책)을 기록했다.

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정우주는 '2년 차 징크스'에 고전했다. 지난해 51경기에 출전해 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85를 기록하며 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에도 참가했다. 그러나 올 시즌 36경기에서 1승2패 5세이브 평균자책점 6.37으로 흔들렸다.

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결국 7월초 엔트리에서 말소된 그는 작은 부상까지 겹치면서 잠시 휴식기를 가졌다. 휴식 효과는 좋았다. 12일부터 퓨처스리그에서 공을 던지기 시작한 정우주는 3경기에서 4탈삼진 무실점으로 좋은 모습을 보여줬다.

아울러 올 시즌 54경기에서 타율 2할3푼6리를 기록하고 있던 황영묵도 퓨처스리그에서 22일 간의 재정비를 마치고 다시 1군의 부름을 받았다.

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17일까지 6위에 머무르고 있는 한화는 5위 두산 베어스와는 6경기 차다. 4위 KIA와는 6.5경기 차. KIA와의 이번 3연전을 잡아야 가을야구 희망을 이어갈 수 있게 된다.

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한화는 올 시즌 팀 평균자책점이 4.83으로 리그 8위에 머무르고 있다. 구원 투수 평균자책점은 5.30으로 더욱 사정이 좋지 않다. 지난해 핵심 불펜으로 활약했던 이들의 활약이 절실한 이유다.

한편, 이날 한화는 최인호(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com