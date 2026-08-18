'177km 타구 강습→턱뼈 골절' NC 임지민, 수술 완료 → 21일 퇴원 예정 "회복 최우선" [공식입장]

NC 임지민이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김영록 기자] 경기중 불운한 사고를 당한 NC 다이노스 임지민이 회복을 위한 첫걸음을 마쳤다.

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NC 구단은 18일 "임지민이 오늘 오전 부산 동아대학교 병원에서 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등에 대한 수술을 받았다"고 전했다.

수술을 마친 임지민은 병원에서 회복중이며, 오는 21일 퇴원 예정이다.

NC 구단은 "퇴원 후에는 향후 치료를 이어갈 예정이며, 구체적인 복귀 일정은 회복 경과에 따라 결정할 것"이라고 설명했다.

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임지민은 지난 14일 부산 롯데 자이언츠전 도중 롯데 빅터 레이예스의 177㎞ 강습 타구에 안면을 직격당하는 부상을 입었다. 경기 도중 벌어진 사고였지만, 얼굴에서 심한 출혈이 있어 야구팬들은 물론 당사자인 레이예스마저 큰 정신적 충격을 받은 사건이었다.

사진제공=NC 다이노스

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경기 후 정밀 검진에서 임지민은 '구강 내 열상 및 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등'이란 진단을 받았고, 이에 따라 수술을 준비해왔다.

NC 구단은 임지민의 회복과 치료를 최우선으로 지원할 예정이다.

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강원고 출신 임지민은 2022년 2차 5라운드(전체 50번)에 NC 유니폼을 입었다. 올해 급격한 성장세를 보이며 일약 NC 마무리를 꿰찼지만, 49경기 46⅔이닝 4승5패 6세이브9홀드 평균자책점 5.40을 기록중이던 상황에서 뜻하지 않은 사고로 부상 이탈하게 됐다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com