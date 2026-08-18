'3G ERA 1.20' 박성웅+'7월 타율 0.368' 박문순, 울산 웨일즈 7월 MVP 선정

울산 웨일즈 박성웅, 박문순, 김철욱 구단주, 장원진 감독(왼쪽부터). 사진제공=울산 웨일즈

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[스포츠조선 김영록 기자] 울산웨일즈가 7월 월간 MVP를 발표했다. 투수는 박성웅, 야수는 박문순이 선정됐다.

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울산은 지난 16일 문수야구장 로비에서 열린 한화이글스와의 홈경기에 앞서 7월 월간 MVP 시상식을 진행했다.

이날 시상식에는 김철욱 울산광역시체육회장 겸 울산웨일즈 구단주가 참석해 7월 한 달간 팀의 승리를 위해 활약한 선수에게 직접 시상하며 격려의 뜻을 전했다.

수상자인 박성웅과 박문순에게는 각 30만원의 상금이 지급됐다.

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7월 투수 MVP 박성웅은 7월 3경기에 등판해 15이닝을 소화하며 평균자책점 1.20, 10탈삼진을 기록했다. 박성웅은 시즌 초부터 울산웨일즈의 4선발로서 꾸준히 선발 로테이션을 소화하며 팀의 국내 선발진 가운데 꾸준한 모습을 보여줬다. 매 경기 정교한 제구력을 바탕으로 긴 이닝을 책임지며 불펜진의 부담을 덜어줬고, 필요할 경우 불펜으로도 등판하는 등 팀 상황에 맞춰 마운드에서 역할을 수행했다.

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7월 야수 MVP 박문순은 시즌 개막 이후인 3월 29일 울산웨일즈에 입단한 뒤 빠른 발과 정교한 컨택 능력을 앞세워 팀의 새로운 활력소 역할을 맡아왔다. 박문순은 7월 10경기에 출장해 타율 0.368(19타수 7안타), 출루율 0.429를 기록했다. 특히 7월 15일 울산 삼성전에서 4타수 2안타 및 결승타를 기록하는 등 득점권에서 여러 차례 결정적인 역할을 해냈다.

장원진 감독은 "두 선수 모두 시즌 초부터 각자의 자리에서 꾸준히 노력한 만큼 이번 수상이 좋은 동기부여가 되길 바란다"고 말했다.

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이어 "7월 MVP를 계기로 두 선수 모두가 자신감을 갖고 남은 시즌 더 좋은 모습을 보여주길 기대한다"며 "울산웨일즈가 한 단계 더 성장할 수 있도록 선수들과 함께 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com