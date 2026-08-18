'한 타석의 소중함' 온몸이 땀에 젖어도 배트 놓지 않았다...기회 잡기 위해 구슬땀 흘린 이영빈

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 이영빈이 번트 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 언제 찾아올지 모르는 한 타석. 안타가 아니더라도 팀을 위해 희생번트가 필요한 순간이 찾아올 수 있다. 이영빈은 그 한 번의 기회를 놓치지 않기 위해 무더운 날씨 속에서도 묵묵히 구슬땀을 흘렸다.

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폭염주의보가 발효된 가운데 18일 잠실구장에서 열릴 KT전을 앞두고 LG 선수들이 훈련을 소화했다. 극한의 더위는 한풀 꺾였지만 한낮 최고기온이 32도까지 오르며 그라운드의 열기는 여전히 뜨거웠다.

뜨거운 태양 아래 이영빈은 배트를 짧게 잡았다. 코치의 사인에 맞춰 번트 자세를 잡은 뒤 주자 상황에 따라 좌우 방향을 달리하며 정확하게 번트를 대는데 집중했다.

이미 온몸이 땀으로 흠뻑 젖은 상태였지만 훈련은 멈추지 않았다. 희생번트는 단순히 배트에 공을 맞히는 것이 아니라 원하는 방향과 적절한 속도로 타구를 보내야 작전 성공 가능성을 높일 수 있다. 이영빈은 한 타석의 가치를 누구보다 잘 알고 있는 듯 만족할 때까지 같은 동작을 반복했다.

희생 번트에 집중하는 이영빈의 눈빛.

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내야 전 포지션을 소화할 수 있는 이영빈은 올 시즌 1군과 2군을 오가며 경험을 쌓고 있다. 퓨처스리그에서는 9경기 타율 0.344, 11안타 8타점을 기록하며 좋은 타격감을 보여줬고, 1군에서는 56경기 타율 0.234, 18안타 1홈런 9타점을 기록 중이다.

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당장 주어진 역할이 크지 않더라도 기회는 언제 찾아올지 모른다. 이영빈은 그 순간을 놓치지 않기 위해 남들이 지칠 법한 무더운 날씨 속에서도 자신의 부족한 부분을 채워가고 있었다.

주전을 향한 경쟁 속에서 묵묵히 자신의 자리를 지키며, 언제 찾아올지 모르는 한 타석을 위해 구슬땀을 흘린 이영빈의 번트 훈련 모습을 영상에 담았다.