갈 길 바쁜 LG, 부상병 발생...거포 이재원, 햄스트링 부상으로 최대 4주 이탈 [잠실 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회초 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 왜 하필 이 때 햄스트링이….

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갈 길 바쁜 LG 트윈스에 부상병이 생겼다. 거포 이재원이 햄스트링 부상으로 장기 결장이 예고됐다.

LG는 18일 잠실구장에서 열리는 KT 위즈전을 앞두고 이재원을 말소시키고 손용준을 등록했다.

LG 염경엽 감독은 경기를 앞두고 "직전 경기에서 수비를 하다 햄스트링을 다쳤다. 못 걷겠다고 하더라"며 말소 이유를 밝혔다. 이재원은 15, 16일 열린 SSG 랜더스전에 연속으로 출전했었다. LG 관계자는 "오전 병원 검진을 받았다. 좌측 햄스트링 미세 손상이다. 재활에 3~4주 예상 된다"고 밝혔다.

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후반기 부진으로 선두 싸움에서 한참 밀린 LG는 이제 3위 자리 지키기를 걱정해야 할 처지다. 4위 KIA 타이거즈가 1경기, 5위 두산 베어스가 1.5경기 차로 LG를 추격중이다. 2위 삼성 라이온즈와는 5.5경기 차이다. 승부처에서 큰 것 한 방을 확실하게 기대할 수 있는 이재원의 이탈이 아쉬운 이유다.

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염 감독은 이재원 대신 올라온 손용준에 대해 "내야수는 결국 수비가 돼야 1군 경기를 뛸 수 있다. 2군도 계속 경기를 하니 수비 훈련이 힘들었을 거다. 여기서 훈련을 많이 하고, 경기도 나가고 하게 할 생각이다. 문보경이 아시안게임에 갔을 때 대체할 수 있는 카드를 만들어야 한다"고 강조했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com