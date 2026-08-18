'삼성 어쩌나' 40도 고열 여파 여전하다…"화장실 자주 왔다 갔다 하나 봐요"[대구 현장]

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 김성윤이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "열은 조금 떨어졌는데, 아직까지 화장실을 자주 왔다 갔다 하나 봐요."

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삼성 라이온즈 외야수 김성윤이 여전히 40도 고열과 여파에 시달리고 있다. 김성윤은 지난 15일 몸살과 장염 증상이 심해 새벽에 응급실에 다녀와야 했다. 열은 많이 내렸지만, 여전히 장염 증상이 남아 있어 SSG 랜더스와 이번 주중 3연전에 정상적으로 출전하기는 어려워 보인다.

박진만 삼성 감독은 18일 대구 SSG전에 앞서 "아직까지 화장실을 자주 왔다 갔다 하나 보다. 그래서 이번 주중은 몸 관리를 해줘야 할 것 같다. 후반에 한 번씩은 나갈 수 있는 몸 상태인데, 바로 선발 라인업에 들어오기에는 아직 몸 상태가 완전하진 않다"고 설명했다.

김성윤은 타선에 짜임새를 더하는 선수다. 지난해 타율 3할3푼1리(456타수 151안타)를 기록해 리그 3위에 올랐고, 올해는 87경기에서 타율 3할7리(303타수 93안타), 16도루, 53득점을 기록했다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 8회 무사 2루. 구자욱의 외야플라이 타구 때 3루까지 내달린 2루주자 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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김성윤이 고열로 이탈한 사이 박승규가 빈자리를 꿰차는 모양새다. 박승규는 자신의 강점인 타격을 앞세워 눈도장을 찍고 있다. 최근 3경기에서 11타수 4안타 2타점을 기록하며 삼성의 반등에 힘을 보탰다.

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박 감독은 "(박)승규가 2번 타순에서 중심 타선으로 연결해 주는 역할을 아주 잘해 줬다. 우리가 찬스를 만드는 과정에서 중심 타선이 해결할 수 있도록 출루와 중요한 타점까지 올리는 등 알토란같은 활약을 펼쳤다. 승규처럼 기회가 주어졌을 때 확실한 모습을 보여주면 벤치에서도 믿음이 쌓일 수밖에 없다. 그런 믿음이 생기면 당연히 라인업에 계속 넣게 된다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

삼성은 이날 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 크리스 페덱이다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com