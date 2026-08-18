드디어 돌아왔다! 김서현-정우주, 그런데 필승조가 아니다?…사령탑의 배려 "부담 갖지마"

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "차근차근 자신감을 가지고 던져라."

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한화 이글스는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 홈 경기를 앞두고 투수 김서현 정우주, 내야수 황영묵을 1군 엔트리에 등록했다. 한화는 경기가 없던 17일 투수 김종수 강재민, 내야수 정은원을 엔트리에서 말소한 바 있다.

지난해 '핵심 불펜'으로 활약한 강속구 듀오가 왔다. 김서현은 지난해 이글스 우완 최다 세이브(33개)를 기록하며 마무리투수로 자리를 잡았다. 그러나 지난 시즌 막바지부터 흔들렸고, 올 시즌까지 이어졌다. 올 시즌 역시 마무리투수로 나서기 시작했지만, 12경기에서 1승2패1세이브 평균자책점 12.38로 부진했다.

구단은 '김서현 살리기'에 나섰다. 7월 일본 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩으로 '단기 연수'를 보내기도 했다. 복귀 후 김서현은 퓨처스리그에서 4⅔이닝 3실점(2자책)을 기록했다.

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정우주는 '2년 차 징크스'를 피하지 못했다. 지난해 51경기에 출전해 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85를 기록하며 한화는 물론 KBO리그의 미래를 밝혔다. 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에도 참가했다. 그러나 올 시즌 36경기에서 1승2패 5세이브 평균자책점 6.37으로 흔들렸다.

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7월초 엔트리에서 말소된 그는 작은 부상까지 겹치면서 휴식을 취했다. 12일부터 퓨처스리그에서 투구에 나섰고, 3경기에서 4탈삼진 무실점을 기록했다.

한화로서는 이들의 복귀가 반갑다. 한화는 올 시즌 팀 평균자책점이 4.83으로 리그 8위다. 구원 투수 평균자책점은 5.30나 된다. 김서현과 정우주의 반등이 한화로서는 절실하다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김경문 감독의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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김경문 한화 감독은 돌아온 김서현과 정우주의 기용법에 대해 "중계가 있어서 던지는 걸 볼 수 있는 건 거의 다 봤다"라며 "처음에는 7~9회는 아니고 편안한 상황에 추격조처럼 기용하려고 한다. 그래야 그 선수들도 부담이 없다"라며 "그 다음에 스태프와 이야기해서 조금씩 올릴까 한다"고 했다.

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지난해 좋은 활약을 펼쳤던 만큼, 이들의 복귀에는 많은 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 김 감독은 이 부분 역시 염두에 뒀다. 김 감독은 "팀이 지금 (5할 승률) 언더에 있는데 그 친구들에게 너무 부담갖지 말라고 했다. 퓨처스리그에서 했던 것을 마운드에서 차근차근 해보라고 했다. 자신감을 갖는게 중요하다고만 했다"고 이야기했다.

대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com