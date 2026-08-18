2m3 좌완 사이드암이 실존한다고? LG 19일 1군 등록..."좌-우 타자 가리지 않을 것 같다" [잠실 현장]

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "내일부터 경기에 들어간다."

Advertisement

LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 케네디가 19일 KT 위즈전부터 실전 대기한다.

LG 염경엽 감독은 18일 잠실구장에서 열리는 KT와의 주중 3연전 첫 번째 경기를 앞두고 "케네디는 어제(17일) 불펜 피칭을 했다. 내일(19일) 등록된다. 내일부터 경기에 들어간다"고 밝혔다.

LG는 전반기 선발진에서 엄청난 활약을 해주던 호주 출신 웰스를 어깨 부상으로 잃었다. 당초 울산 웨일즈에서 뛰던 오카다를 데려오려 했지만, KBO의 행정 착오로 인해 영입이 무산됐다. 12일 오카다 사태가 벌어졌으니, 15일 외국인 선수 신규 등록 마감일까지 3일밖에 남지 않아 새 선수를 데려오는 게 쉽지 않아 보였다. 하지만 LG 국제팀이 전부터 눈여겨보던 케네디에게 오퍼를 했고, 케네디가 흔쾌히 받아들였다. 그리고 빛의 속도로 비자 문제를 처리하며 15일 케네디 영입을 발표할 수 있었다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. LG 합류한 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

Advertisement

케네디는 호주 국가대표로 이미 한국팬들에게도 낯이 익은 투수다. 2m가 넘는 큰 키의 좌완인데, 사이드암 스타일로 공을 던진다. 염 감독은 "불펜에서 던지는 걸 봤다. 제구도 괜찮고, 디셉션이 좋다. 우타자를 상대로 던지는 체인지업도 있다. 좌-우 타자를 가리지 않을 것 같다. 써보며 판단을 해야하는데, 그래도 지금 상황에서는 우리 팀에 큰 힘이 될 것 같다. 마무리 손주영까지 가는 길이 쉽지 않다"고 설명했다.

Advertisement

희귀한 장신의 좌완 사이드암 투수이기에 좌타자들은 상대하기 죽을 맛일 듯. 여기에 염 감독 말대로라면 우타자들도 상대가 쉽지 않을 수 있다. 후반기 처진 LG의 팀 분위기를 바꿀 히든 카드가 될 수 있을지 지켜볼 일이다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com