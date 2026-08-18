친정 상대 7번-유격수 전격 출전…사령탑의 미소, "뭉클해서 못 칠까 걱정이네요"

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적한 하주석이 대전구장을 방문경기로 찾았다. KIA 유니폼 입고 처음으로 찾은 대전볼파크, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 가지고 있는 능력만 보여주면 문제 없을 것이다."

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KIA 타이거즈는 18일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 맞대결을 펼친다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김호령(중견수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-윤도현(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

하주석이 친정 첫 방문에서 선발 라인업에 이름을 올렸다. KIA와 한화는 지난달 23일 트레이드를 단행했다. KIA는 투수 이형범을 보내고 내야수 하주석을 영입했다.

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유격수로 활약했던 그는 지난해에는 한화의 주전 2루수로 자리를 잡으며 한화의 한국시리즈 진출을 이끌었다.

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완벽하게 한 자리를 차지하나 싶었지만, 올 시즌에는 많은 경기에 나서지 못했다. 한화에서 27경기에 출전해 타율 2할5푼6리 6타점에 머물렀다.

2012년 신인드래프트 1라운드(전체 1순위)로 입단한 그였다. 한화에 대한 애정이 누구보다 컸지만, KIA에서 심기일전해 완벽하게 반등했다. 이적 후 12경기에 출전해 타율 3할4푼2리 1홈런 7타점으로 맹타를 휘둘렀다.

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올 시즌을 앞두고 박찬호를 두산으로 떠나보내면서 유격수 자리에 고민이 생긴 KIA로서는 가장 필요했던 부분을 트레이드로 채우게 됐다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적한 하주석이 대전구장을 방문경기로 찾았다. KIA 유니폼 입고 처음으로 찾은 대전볼파크, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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대전 첫 방문 경기. 하주석으로서도 남다른 마음이 생길 수 밖에 없다. 특히 3루에는 하주석의 유니폼이 잔뜩 걸려 있었다.

이범호 KIA 감독은 "트레이드로 와서 잘하고 있고, 오랜 시간 한화에서 선수 생활을 했던 선수다. KIA에 와서 잘하고 있다는 걸 보여주는 것도 프로 선수로서 해야할 일"이라며 "항상 뛰던 곳에 새롭게 왔으니 더 잘하려는 의욕도 클 것이다. 본인이 가지고 있는 능력만 보여주면 별 문제 없을 것 같다"고 말했다.

이 감독은 농담 섞인 작은 걱정도 내비쳤다. 이 감독은 "아마 타석에 들어가면 뭉클해질 것 같은데 그런 상황에 주자가 안 깔려 있어야할 것 같다"라며 "뭉클해서 못 칠까봐 걱정이 된다"고 웃었다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com