역전패 잔혹사 끝낸다… 한화 '승리 공식' 150km 특급 불펜 김서현+정우주, 든든한 지원군 도착![대전현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 송정헌 기자] 한화 이글스 불펜에 '천군만마'가 돌아왔다.

한화는 18일 대전 한화생명볼파크에서 KIA 타이거즈와의 홈 3연전 첫 번째 경기를 갖는다. 한화는 18일 경기에 앞서 투수 김서현, 정우주 내야수 황영묵을 1군 엔트리에 등록했다. 17일에는 투수 김종수, 강재민 내야수 정은원을 1군 엔트리에서 제외했다.

김서현은 지난해 한화 이글스 마무리 투수로 활약하며 넘버원 올스타에 선정되기도 했다. 우완 최다 세이브(33개)를 기록하며 마무리투수로 한화의 뒷문을 든든하게 책임졌다. 하지만, 올 시즌 마무리 투수로 시즌을 시작했지만 시작부터 불안했다. 시즌 초 12경기에서 1승 2패 1세이브 평균자책점 12.38로 무너지며 결국 2군에 내려갔다.

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지난해 고졸 루키였던 정우주도 올 시즌 '2년 차 징크스'에 시달리고 있다. 지난해 데뷔 시즌 51경기 출전 3승 무패 3홀드 평균자책점 2.85를 활약하며 불펜에서 힘을 보탰으나 올 시즌에는 36경기 출전 1승 2패 5세이브 평균자책점 6.37으로 부침을 겪고 있다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선수들과 미팅을 갖고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 동료들 앞에서 1군 복귀 인사를 하고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 동료들 앞에서 1군 복귀 인사를 하고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

지난 5월초 1군 엔트리에서 말소된 김서현은 7월 일본 넥스트 베이스볼 애슬레틱스랩으로 '단기 연수'까지 받았다. 이후 돌아온 뒤 퓨처스리그 5경기에서 4⅔이닝 3실점(2자책)을 기록하며 컨디션을 끌어올렸다.

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지난 7월초 1군에서 말소된 정우주는 작은 부상까지 겹치는 불운을 겪었다. 지난 12일부터 퓨처스리그에서 공을 던지기 시작한 정우주는 3경기에서 4탈삼진 무실점으로 컨디션을 끌어올렸다.

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한화의 미래를 책임질 김서현과 정우주가 1군에 함께 복귀했다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 동료들 앞에서 1군 복귀 인사를 하고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 동료들 앞에서 1군 복귀 인사를 하고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

한화 김경문 감독은 "아무래도 지난해 잘했던 선수들이기에 부담감을 가질 수밖에 없다. 차근차근 상황을 봐가며 컨디션을 끌어올릴 수 있도록 하겠다. 투수 코치와 상의해 내보낼 생각이다"라고 전했다.

지난해 김서현-정우주는 한화의 승리공식이었다.

한화는 후반기 역전패만 6회를 기록할 정도로 불펜이 무너진 상황이다. 한화 야구는 7회 이후에 결정된다는 웃픈 이야기가 나올 정도다.

7회 이후를 책임질 수 있는 정우주, 김서현의 부활이 꼭 필요한 이유다.