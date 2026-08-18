'공이 쪼개지는 소리가 났다' 충격적 비거리...괴력의 안현민, 잠실 장외포 쏠 뻔 했다 [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 안현민이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 와, 잠실구장 장외 홈런을 볼 뻔 했네.

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이게 안현민의 괴력이었다. 잠실구장 철거를 앞두고, 역사에 남을 장외 홈런을 보여줄 뻔 했다.

KT 위즈 안현민은 18일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전 3번-우익수로 선발 출전했다.

안현민은 팀이 0-2로 밀리던 4회초 선두 타자로 나와 추격의 솔로포를 때려냈다.

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그런데 보통 홈런이 아니었다. 안현민은 볼카운트 3B1S 상황서 임찬규의 139km 한가운데 직구를 기다렸다는 듯 완벽한 타이밍에 받아쳤다. 공이 쪼개지는 소리가 났다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 안현민이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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안현민은 공의 포물선을 확인하는 순간 홈런임을 직감한 듯 했다. 잠실구장에 있던 모든 사람들이 홈런임을 알았다.

쭉쭉 뻗어나간 타구는 떨어질 줄 모르고 날아갔다. 그리고 잠실구장 좌중간 외야 관중석 최상단 좌석을 넘어 복도에 떨어졌다. 구장 지붕을 맞고 안으로 들어왔는데, 정말 조금만 더 날아갔다면 잠실 장외 홈런을 볼 뻔 했다.

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중앙 펜스까지 거리고 125m고 외야 관중석 구조도 굉장히 높은 잠실은 장외 홈런은 꿈도 꾸기 힘들도, 평소 홈런 치기도 어려운 구장이다.

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두산 베어스 김동주가 2000년 첫 장외 홈런을 기록하며 화제가 됐었다. 지금도 공이 떨어진 지점에 기념 현판이 있다. 이후 우즈, 김동엽, 로맥이 잠실구장 장외 홈런 역사에 이름을 남겼다. 로맥은 2018년과 2020년 두 차례 기록을 남긴 유일한 선수다.

잠실구장은 올해를 끝으로 철거된다. 안현민도 새 역사를 쓸 뻔 한 기회를 아쉽게 놓쳤다. 비거리는 145m로 기록됐다. 통상 잠실 장외 홈런은 150m로 기록된다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com