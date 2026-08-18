잠실 우중간을 훌쩍 밀어 넘기는 게 사람의 힘인가...문정빈, 전율의 그랜드슬램 [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] 전율의 그랜드슬램.

Advertisement

LG 트윈스 염경엽 감독이 왜 문정빈을 4번에 뒀는지, 선수가 제대로 감독의 선택을 증명해 보였다.

문정빈은 18일 잠실구장에서 열린 선두 KT 위즈와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 팀이 2-1로 살얼음 리드를 하던 5회말 확실하게 달아나는 만루포를 때려냈다.

LG는 1회 송찬의의 2타점 적시타로 앞서갔지만 3회 무사 1, 2루 찬스에서 추가점을 만들지 못하며 불안감에 쫓겼다. 여기에 4회초 안현민에게 추격 솔로포를 허용해 경기 분위기가 묘하게 흘렀다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

Advertisement

이 흐름을 끊어줘야 할 때 문정빈의 값진 홈런이 터졌다. 문정빈은 1사 만루 찬스에서 소형준의 투심 패스트볼을 밀어쳐 우중월 만루 홈런으로 연결시켰다. 드넓은 잠실구장 외야 우중간 깊은 곳을 넘기는 괴력을 과시했다. 시즌 14호 홈런이자, 자신의 커리어 첫 그랜드슬램.

Advertisement

문정빈은 1회 1사 2, 3루 찬스에서 삼진으로 물러나며 아쉬움을 삼켯고, 3회에도 1사 1, 2루 찬스에서 내야 플라이에 그쳤다. 하지만 아주 중요할 때 귀중한 홈런으로 앞선 타석 아픔을 털어냈다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com