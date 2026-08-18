"어느 행성에서 오타니가 MVP 후보야?" 언론도 조롱, 홈런 2개 날리고 또 '조연' 수모...대세는 PCA

PCA가 연장 10회말 끝내기 투런포를 날린 뒤 배트를 든 채 타구를 확인하고 있다. AP연합뉴스

연장 10회말 끝내기 홈런을 치고 들어온 PCA가 홈팬들의 열광적인 환호에 맞춰 세리머니를 펼치고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고에서 '126년 라이벌'로 공존해 온 컵스와 화이트삭스. 두 팀이 올시즌 두 번째이자 마지막 3연전을 18일(이하 한국시각) 리글리필드에서 시작했다.

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컵스는 4-5로 뒤진 9회말 1사 1,2루서 니코 호너가 중전적시타를 쳐 5-5로 승부를 원점으로 돌렸다. 양 팀간 4차전이 연장 승부에 들어갔다.

이어 컵스는 10회초 우완 제이콥 웹이 무사 2루서 볼넷 2개를 허용해 만루에 몰렸지만, 탈삼진 2개를 곁들이며 무실점으로 막아 타자들에게 기회를 넘겼다.

연장 10회말 선두타자는 피트 크로우-암스트롱(PCA). 리드오프 중견수로 출전한 PCA는 앞서 1회말 첫 타석에서 홈런, 이후 우전안타-삼진-볼넷-2루타 등 절정의 타격감을 뽐낸 뒤 "P-C-A!"를 외치는 홈 팬들의 일방적인 응원을 안고 10회말 타석에 선 것이다.

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PCA는 좌완 헤이건 스미스의 4구째 81.9마일 슬라이더가 한복판으로 흘러 들어오자 가볍게 잡아당겨 오른쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 끝내기 투런 홈런.

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일순간 리글리필드는 열광의 도가니에 빠져 들었다. 7대5로 승리한 컵스는 화이트삭스와의 시즌 맞대결 전적을 2승2패로 맞췄다. 지난 5월 16~18일 레이트필드 3연전은 화이트삭스의 2승1패 위닝시리즈였다.

PCA가 연장 10회말 끝내기 홈런을 친 뒤 포효하고 있다. AFP연합뉴스

개인 통산 5번째 리드오프 홈런과 첫 끝내기 홈런을 기록한 PCA는 1957년 5월 8일 빅 파워, 2000년 6월 26일 대린 어스태드, 2003년 6월 16일 리드 존슨, 2009년 7월 20일 이안 킨슬러, 2010년 8월 8일 크리스 영에 이어 '경기의 리드오프 홈런과 끝내기 홈런'을 날린 역대 6번째 선수가 됐다.

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이날 PCA가 세운 또 다른 대기록은 2년 연속 30홈런-30도루다. 2홈런을 몰아친 PCA는 31도루와 함께 올시즌 첫 30-30을 마크했다. 그는 지난해 31홈런, 35도루를 기록했다.

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2년 연속 30-30은 컵스 역사상 처음이고, 전체를 통틀어 10번째다. 윌리 메이스(1956~1957년), 바비 본즈(1977~1978년), 론 갠트(1990~1991년), 배리 본즈(1995~1997년), 블라디미르 게레로(2001~2002년), 알폰소 소리아노(2002~2003년, 2005~2006년), 라이언 브런(2011~2012년), 바비 윗 주니어(2023~2024년), 호세 라미레즈(2024~2025년) 등 9명이 먼저 이 기록을 작성했다.

컵스 유니폼을 입고 30홈런-30도루를 한 건 1993년과 1995년 새미 소사, 그리고 작년 올해 PCA, 두 명 뿐이다.

PCA가 연장 10회말 끝내기 홈런포를 터뜨린 뒤 동료들의 환영을 받으며 홈을 밟고 있다. AFP연합뉴스

멀티홈런을 포함해 5타수 4안타 3타점 2득점 1볼넷 1도루를 올린 PCA는 시즌 타율 0.281(480타수 135안타), 30홈런, 78타점, 89득점, 66볼넷, 31도루, OPS 0.929를 마크했다. 내셔널리그(NL)에서 OPS 2위, 득점 2위, 타점 공동 12위, 홈런 공동 7위다. 특정 부문서 타이틀을 노릴 상황은 아니다. 그러나 공수주에서 모두 최정상급 활약을 앞세워 팀 공헌도를 높이고 있다.

특히 수비에서는 설명이 필요없는 현존 최고의 외야수다. 수비 가치(Fielding Run Value·24)와 OAA(Outs Above Average·23) 모두 전체 1위다. 이들을 종합한 bWAR(7.7)과 fWAR(8.2)모두 전체 1위를 유지 중이다.

NL MVP 라이벌인 LA 다저스 오타니 쇼헤이도 이날 콜로라도 로키스전에서 홈런 두 방을 포함해 5타수 4안타 3타점 4득점을 올리며 11대5 승리를 이끌었다.

시즌 성적은 0.295(448타수 132안타), 29홈런, 78타점, 81득점, 70볼넷, 7도루, OPS 0.948을 마크했다. NL에서 OPS 1위다. 하지만 오타니는 bWAR(6.7) 3위, fWAR(7.0) 2위다. 투타 성적을 합쳐도 PCA에 미치지 못한다. 지난 5일 PCA와 오타니의 bWAR과 fWAR 차이는 각각 0.8, 1.1이었다. 그 차이가 각각 1.0, 1.2로 벌어진 것이다.

오타니 쇼헤이가 콜로라도전에서 6회초 투런홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. AP연합뉴스

지금 MVP 투표를 한다면 PCA가 이길 가능성이 높다. MLB.com은 이날 공식 'X' 계정에 두 선수의 기록을 비교해 올리며 '어느 행성에서 오타니가 MVP 후보라고 하는 건가?'라는 문구를 달았다. 오타니가 이제는 독보적인 MVP가 아니라는 뜻이다.

한 팬은 "PCA가 NL MVP다. 오타니가 정규시즌서 마운드에 복귀하지 못한다면 솔직히 더이상 접전일 수도 없다"고 주장했다. 오타니가 투타 겸업을 재가동하지 않는 한 역전은 불가능하다는 얘기다.

경기 후 PCA는 MVP 레이스를 생각하면 즐겁냐는 질문에 "그건 여러분들(기자)을 위한 것 아닌가. 오늘처럼 경기를 한다면 내 인생에서 필요한 재미의 전부라고 할 수 있다"고 했다. MVP 경쟁보다 극적인 끝내기 승리에 더 큰 의미를 부여한 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com