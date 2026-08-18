'진짜 괴물이네' 밀어쳐 잠실 넘긴 4번 타자 문정빈 파워...얼머나 기뻤으면 저런 표정이 '첫 그랜드슬램'

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 진짜 괴물 같은 파워였다. 1점 차 팽팽한 승부에서 4번 타자 문정빈이 밀어친 타구 하나로 잠실구장을 뜨겁게 달궜다.

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데뷔 첫 그랜드슬램을 터뜨린 문정빈을 향해 LG 형들은 격한 축하를 보냈고, 문정빈은 포효하며 홈을 밟았다.

LG 문정빈이 18일 서울 잠실야구장에서 열린 KT와의 경기에서 5회 결정적인 만루 홈런을 터뜨렸다.

후반기 시작과 함께 KT전 4연패를 당한 데 이어 8연패 수렁에 빠지며 순위가 급락했던 LG. 한 달 전 KT에 당했던 아픔을 되갚기 위해 LG 타선은 경기 초반부터 집중력을 발휘했다.

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1회 1사 이후 박해민과 오스틴이 연속 안타로 출루하며 득점권 찬스를 만들었고, 2사 이후 송찬의가 2타점 적시타를 날리며 LG가 먼저 앞서갔다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 2사 1루 LG 오스틴 안타 때 3루를 파고드는 박해민. 잠실=박재만 기자

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 2사 1루 LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

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하지만 이후 경기는 쉽게 달아나지 못했다. 4회까지 2-1, 한 점 차의 타이트한 승부가 이어졌다. 추가점이 절실했던 순간, LG의 4번 타자 문정빈에게 결정적인 기회가 찾아왔다.

5회 1사 만루. 앞선 두 타석에서 안타를 만들어내지 못했던 문정빈은 다시 찾아온 절호의 찬스를 놓치지 않았다. KT 선발 소형준을 상대한 문정빈은 1B 0S에서 들어온 2구째 147km 투심 패스트볼이 한복판으로 몰리자 과감하게 배트를 돌렸다.

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그리고 문정빈이 밀어친 타구는 빠른 속도로 잠실구장 우측 담장을 향해 날아갔다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자

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타구가 담장을 넘어가는 순간, 문정빈은 타구에서 눈을 떼지 못한 채 포효했다. 프로 데뷔 후 처음으로 만루 홈런을 기록하는 순간이었다.

특히 인상적인 장면은 타구 방향이었다. 문정빈은 힘으로 잡아당긴 것이 아니라 한복판으로 들어온 투심을 밀어쳐 잠실 우측 담장을 넘겼다. 4번 타자로서 보여준 강력한 파워는 물론, 자신의 타격 능력을 제대로 증명한 한 방이었다.

홈을 향해 달려간 문정빈을 기다리고 있던 것은 LG 형들이었다. 오스틴, 신민재, 홍창기는 홈플레이트 앞에서 문정빈을 격하게 맞이했고, 문정빈 역시 환한 미소와 함께 형들과 하이파이브를 나누며 기쁨을 만끽했다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

한 점 차로 팽팽하게 이어지던 경기 흐름은 문정빈의 만루포 한 방으로 순식간에 LG 쪽으로 기울었다.

무엇보다 4번 타자 문정빈에게 5회 터뜨린 만루포는 의미가 남달랐다. 앞선 두 타석에서 침묵했지만 가장 중요한 순간 찾아온 만루 찬스에서 자신의 커리어 첫 그랜드슬램을 만들어냈다.

후반기 KT전 4연패에 이어 8연패까지 당하며 흔들렸던 LG.

4번 타자 문정빈이 밀어쳐 만들어낸 데뷔 첫 만루포 한 방이 구겨졌던 LG의 자존심을 시원하게 세웠다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자