'충격 9회 노아웃 4실점' 삼성 이렇게 질 경기였나, 최형우 역대 최초 역사 빛 바랬다[대구 리뷰]

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 9회를 무실점으로 막고 박수를 치는 삼성 김재윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.31/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 2,3루 삼성 류지혁 내야 안타 때 득점한 최형우. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 마지막 고비를 넘지 못하고 통한의 역전패를 당했다.

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삼성은 18일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 4대5로 졌다. 2위 삼성은 3연승을 마감하고 시즌 성적 62승42패2무를 기록했다. 9위 SSG는 2연승을 달리며 시즌 성적 44승62패4무를 기록했다.

SSG는 정준재(2루수)-최지훈(중견수)-박성한(유격수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-한유섬(우익수)-김성욱(좌익수)-조형우(포수)-안상현(3루수)이 선발 출전했다. 선발투수는 김민준.

삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 크리스 페덱.

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최형우는 8회 홈런으로 KBO 역대 최초 2700안타와 4600루타를 달성했다. 한 방이 꼭 필요한 순간 최형우가 자신의 진가를 발휘하면서 역사의 한 페이지를 장식하는 듯했으나 9회 마운드 붕괴로 빛이 바랬다.

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페덱은 에이스의 임무를 다했다. 6이닝 98구 4안타(1홈런) 3볼넷 9삼진 1실점을 기록했다. KBO리그 5경기 중 4경기에서 퀄리티스타트를 챙겼다. 타선의 득점 지원을 받지 못해 승패 없이 물러났다.

7회부터는 김태훈(⅔이닝)-이승민(1⅓이닝)-김재윤(0이닝 4실점)-장찬희(1이닝)가 이어 던졌다. 마무리투수 김재윤이 아웃카운트를 단 하나도 잡지 못하고 4안타 난타를 당해 충격적인 패배로 이어졌다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

SSG 랜더스 김민준. 사진제공=SSG 랜더스

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삼성 타선은 SSG 선발 김민준 공략에 애를 먹었다. 김민준은 6이닝 82구 5안타 2볼넷 2삼진 1실점 호투를 펼치며 페덱과 대등하게 경기를 끌고 갔다.

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김민준은 5경기 연속 퀄리티스타트를 기록, 1998년 현대 김수경, 2002년 SK 제춘모와 함께 KBO 역대 고졸 신인 최장 연속 공동 2위에 올랐다. 역대 1위는 6경기 연속 퀄리티스타트를 달성한 1994년 롯데 주형광이다.

선취점은 삼성의 몫이었다. 3회말 선두타자 강민호가 좌전 안타로 물꼬를 텄다. 전병우가 중월 2루타를 날려 무사 2, 3루 기회를 잡았다. 이재현과 김지찬이 연달아 범타로 물러났지만, 2사 후 박승규가 좌전 적시타를 때려 1-0이 됐다.

페덱은 4회초 뼈아픈 한 방을 얻어맞았다. 선두타자 최지훈이 우중월 홈런을 쳤다. 페덱의 바깥쪽 높은 시속 150㎞ 직구를 받아쳤다. 시즌 12호포. 최지훈은 개인 한 시즌 최다 홈런을 달성했다. 종전 기록은 2024년 11홈런.

팽팽한 균형을 최형우가 깼다. 8회초 2사 주자 없는 상황에서 우월 홈런을 터트려 2-1 리드를 안겼다. 볼카운트 1B1S에서 SSG 전영준의 포크볼을 제대로 걷어 올렸다.

9회초 등판한 마무리투수 김재윤이 흔들렸다. 선두타자 전의산에게 안타를 맞은 게 화근이었다. 전의산의 대주자 채현우가 2루를 훔쳤고, 한유섬이 연속 안타를 때려 무사 1, 3루 위기에 놓였다. 한유섬은 대주자 임근우로 교체됐다.

SSG는 이어진 김성욱 타석에 다시 대타 오태고 카드를 꺼냈는데, 김재윤이 폭투로 자멸해 2-2가 됐고, 1루주자 임근우는 2루까지 갔다. 오태곤이 3루수 앞 내야안타를 쳐 무사 1, 3루가 됐고, 조형우가 중견수와 2루수 유격수 사이로 절묘하게 떨어지는 중전 적시타를 날려 2-3으로 뒤집혔다. 무사 1, 2루에서 안상현이 3루수 희생번트 포구 실책으로 출루하면서 무사 만루 위기가 계속되자 삼성은 급히 장찬희로 마운드를 교체했다.

하지만 좀처럼 삼성은 위기를 틀어막지 못했다. 계속된 무사 만루 정준재 타석에서 바뀐 투수 장찬희의 폭투로 또 실점해 2-4로 벌어졌다. 무사 2, 3루로 상황이 바뀌었고, 정준재가 우전 적시타를 때려 2-5가 됐다. 장찬희가 후속타는 허용하지 않았다.

삼성은 9회말 똑같이 상대 마무리투수 조병현을 공략했다. 김성윤의 안타와 전병우의 볼넷, 김지찬의 사구로 만루 기회를 얻었다. 2사 후 구자욱이 중전 2타점 적시타를 때려 4-5까지 추격했으나 경기를 뒤집지는 못했다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 조형우가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com