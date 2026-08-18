와 1⅓이닝 또 막았다! 이의리의 철벽 피칭 SV…사령탑도 활짝, "위기 상황 막아 결국 승리했다"

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 이의리. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 접전의 연속. 승자는 확실한 불펜 투수를 둔 KIA 타이거즈가 됐다.

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KIA는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 4대3으로 승리했다. 4위 KIA는 3연승을 달리면서 시즌 전적 57승2무48패를 기록했다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김호령(중견수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-윤도현(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

1회말 최인호에게 선두타자 홈런을 맞았다. 그러나 4회초 카스트로와 나성범의 안타에 이어 김호령의 적시타가 이어졌다. 하주석의 포수 파울플라이와 김태군의 땅볼로 2사 1,3루가 됐지만, 윤도현과 박재현의 연속 적시타로 3-1로 달아났다.

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6회말 강백호에게 솔로 홈런을 맞았지만, 7회초 김도영의 솔로 홈런으로 맞섰다.

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7회말 다시 페라자의 적시타로 한 점 차. KIA는 승리 지키기에 성공했다. 선발투수 제임스 네일은 6이닝 2실점을 기록한 뒤 전상현(1이닝 1실점)-조상우(⅔이닝 무실점)-이의리(1⅓이닝 무실점)가 차례로 올라와 팀 승리를 지켜냈다.

특히 8회말부터 올라온 이의리의 피칭이 빛났다. 이의리는 2사 1,2루에서 한화 대타 한지윤은 공 4개로 삼진 처리했다. 9회에도 올라온 이의리는 페라자를 유격수 뜬공으로 돌려세운 뒤 문현빈을 유격수 실책으로 내보냈다. 그러나 강백호를 3구 헛스윙 삼진으로 잡아낸 뒤 노시환까지 중견수 뜬공으로 돌려세우면서 승리를 지켜냈다.

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네일은 시즌 9승(5패) 째를 수확했고, 전상현은 시즌 10번째 홀드를 기록하며 역대 9번째 5시즌 연속 두 자릿수 홀드 기록을 달성했다. 이의리는 지난 16일 두산 베어스전에 이어 2경기 연속이자 시즌 3호 세이브를 거뒀다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 투구하고 있는 KIA 전상현. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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경기를 마친 뒤 이범호 KIA 감독은 "쉽지 않은 경기였다. 위기상황에서 이의리가 1⅓이닝을 잘 막아내면서 결국 승리할 수 있었다. 이의리가 불펜에 합류하면서 불펜진이 단단해졌다. 네일도 선발투수로서 6이닝을 책임지면서 본인의 역할을 잘 해줬다. 전상현의 5년 연속 10홀드 달성을 축하한다"고 밝혔다.

아울러 타자들에게도 "타선에서는 4회초 타자들이 집중력을 보여주며 멀티 득점에 성공하면서 분위기를 바꿀 수 있었다. 박빙 상황에서 김도영의 홈런도 팀 승리에 큰 기여를 했다"고 이야기했다.

이 감독은 "응원해주신 원정팬분들께 감사드리며, 내일도 최선을 다 하겠다"고 인사를 전했다.

KIA는 19일 시라카와 케이쇼를 선발 투수로 예고했다. 한화는 오웬 화이트가 선발로 나온다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com