한화 안도의 한숨…9회말 발목 꺾인 문현빈, "특이 사항 없다" [대전 현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회 햄스트링 부상으로 교체되는 한화 문현빈. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 안도의 한숨을 내쉬었다.

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한화는 18일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈 경기에서 3대4로 패배했다.

패배도 패배지만, 9회말 아찔한 장면이 나왔다.

3-4로 지고 있던 9회말 한화는 KIA 이의리를 상대했다. 선두타자 요나단 페라자가 유격수 뜬공으로 물러난 가운데 문현빈이 유격수 방면 땅볼을 쳤다.

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KIA 유격수 정현창의 1루 송구가 1루수가 잡을 수 없게 높게 향했다. 전력 질주를 하던 문현빈은 1루에 세이프. 그러나 1루를 밟는 과정에서 문현빈의 발목이 살짝 꺾였다. 문현빈은 고통을 호소했고, 결국 대주자 황영묵과 교체됐다.

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문현빈은 올 시즌 103경기에서 타율 2할8푼8리 12홈런 OPS(장타율+출루율) 0.827을 기록했다. 3번타자로서 타선의 중심을 잡고 있는 만큼, 부상 이탈은 한화의 가을야구 도전에 최대 악재가 될 수밖에 없었다.

일단 한숨 돌렸다. 경기 후 한화 관계자는 문현빈 발목 상태에 대해 "특이 사항이 없다"고 설명했다.

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한편, 4연패에 빠진 한화는 19일 선발투수로 오웬 화이트를 예고했다. KIA는 시라카와 케이쇼가 선발 등판한다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com