염경엽 감독은 왜, 만루포-5타점 MVP 문정빈보다 송찬의를 먼저 언급했을까 [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "송찬의가 선제 2타점을 만들어주면서..."

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LG 트윈스는 18일 잠실구장에서 열린 KT 위즈전에서 모처럼 만에 타선이 대폭발하며 9대1 완승을 거뒀다. 올시즌 KT에 3승9패로 크게 밀리던 상황에서 거둔 값진 승리. 선두 KT와의 승차를 5.5경기로 줄이며 '우리 아직 1위 포기하지 않았다'의 의지를 제대로 보여줬다.

이날의 히어로는 단연 4번타자 문정빈과 선발 임찬규였다. 문정빈은 5회 2-1 리드 불안감을 완전히 깨주는 생애 첫 만루 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런 포함 커리어 첫 5타점 기록은 보너스. 임찬규는 선발로 6이닝 1실점 호투하며 시즌 11승째를 챙겼다.

하지만 LG 염경엽 감독은 히어로 문정빈보다 먼저 송찬의의 이름을 경기 후 언급했다. 왜 그랬을까.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 2사 2,3루 LG 송찬의가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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염 감독은 9대1 승리가 확정되자 "임찬규가 선발로 자기 역할을 잘해줬다. 송찬의가 선제 2타점을 만들어주면서 전체적인 경기의 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었다"고 말했다.

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문정빈이 아닌 송찬의 칭찬부터 했다. 1회 2타점 적시타를 쳐서? 그 이유도 있을 것이다. 하지만 이 안타가 문정빈의 만루 홈런만큼 중요했다. LG는 1회 박해민의 안타와 오스틴의 안타, 그리고 두 사람의 센스 있는 주루 플레이에 힘입어 1사 2, 3루 찬스를 잡았다.

최근 지독한 타격 침체로 어려움을 겪고 있었던 LG. 어렵게 잡은 찬스를 초반 놓치면 경기가 꼬일 게 뻔했다. 안그래도 선수들 자신감과 페이스가 떨어진 가운데, 선취점을 내지 못하면 강팀 KT가 그 틈을 놓칠 리가 없었다. 그런 가운데 4번 문정빈이 헛스윙 삼진 아웃을 당하며 찬물이 끼얹어지는 듯 했다.

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하지만 여기서 송찬의가 엄청난 집중력으로 소형준 상대 천금의 2타점 좌전 적시타를 때려냈다. 이 안타 덕에 임찬규도 부담을 덜고 투구할 수 있었고, 이후 막혀있던 타선의 혈이 완벽히 뚫릴 수 있었다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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물론 염 감독은 문정빈 칭찬도 잊지 않았다. 염 감독은 "문정빈의 만루 홈런으로 승리를 결정지었다. 문정빈의 데뷔 첫 만루 홈런과 첫 5타점을 축하한다"고 메시지를 전해했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com