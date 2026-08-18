이거 너무한 거 아니오? 스가노 상대로 타율 0.636-7안타 중 4개가 홈런, 4안타 몰아친 오타니 6년 연속 30홈런 눈앞

LA 다저스의 오타니가 18일 콜로라도전에서 홈런 2개를 포함해 4안타를 몰아쳤다. 오타니는 5회 세 번째 타석에서 스가노를 상대로 시즌 28호 홈런을 터트렸다. AP연합뉴스

AFP연합뉴스

AP연합뉴스

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

해발 1600m 고지에서 '쇼타임'이 벌어졌다.

Advertisement

LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(32)가 '타자들의 천국' 쿠어스필드에서 '4안타'를 몰아쳤다. 지난 13일 캔자스시티 로열스전에서 시즌 27호 홈런을 치고 5경기 만에 28~29호 홈런을 때렸다. 올 시즌 처음으로 두 타석 연속 홈런을 터트렸다. 6년 연속 '30홈런'에 1개차로 다가섰다.

18일 콜로라도 로키스와 원정경기. 최근 침체에 빠진 LA 다저스가 모처럼 신바람을 냈다. 홈런 3개를 포함해 14안타를 쏟아부어 11대5로 이겼다. 1번-지명타자로 나선 오타니가 '3타점-4득점'을 기록하며 타선에 활력을 불어넣었다.

흥미진진한 투타 맞대결이 펼쳐졌다. 이날 콜로라도 선발투수는 우완 스가노 도모아키(37). 오타니가 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 일본대표팀에서 함께 했던 선배를 상대로 완승을 거뒀다.

Advertisement

1회초 선배가 먼저 미소를 지었다. 첫 타자 오타니를 1루수 땅볼로 잡았다. 1B에서 낮은 코스로 떨어지는 스플리터로 제압했다.

Advertisement

3회초 두 번째 타석. 1사후 오타니가 내야 안타로 나가 대량 득점의 물꼬를 텄다. 안타로 기록됐지만 2루수 코너 노르비가 타구를 더듬었다. 스가노는 이 모습을 보고 무릎을 치며 아쉬워했다.

오타니를 앞에 두고 다저스 중심타선이 연쇄 폭발했다. 2번 프레디 프리먼이 중전안타를 치고, 3번 앤디 파헤스가 중전 적시타를 때렸다. 2-0. 이어진 1사 1,2루에서 4번 맥스 먼시가 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 5-0.

AFP연합뉴스

스가노는 18일 LA 다저스전에서 5이닝 7실점하고 교체됐다. 오타니를 상대로 홈런 포함해 2안타를 맞았다. 연합뉴스,

Advertisement

5회초 오타니가 스가노에게 카운터 펀치를 날렸다. 낮은 코스로 떨어지는 시속 144km 컷패스트볼을 걷어올려 좌중간 담장을 넘겼다. 시즌 28호. 올해 스가노를 상대로 때린 두 번째 홈런이다. 스가노는 5회까지 2홈런을 포함해 7안타를 맞고 7실점했다. 오타니는 일본인 투수와 맞대결에 관해 "특별히 의식하지 않는다"라고 했다.

Advertisement

타격감이 올라온 오타니는 매섭게 방망이를 돌렸다. 6회초 바뀐 투수 후안 메하이를 맞아 2점 홈런을 터트렸다. 비거리 138m. 올시즌 자신의 최장거리 홈런이다. 오타니는 8회초 네 번째 타석에서 중전안타를 치고 교체됐다. 4안타 경기는 6안타를 친 2024년 9월 20일 마이애미 말린스전 이후 약 2년 만이다.

18일까지 타율 0.295-78타점. '3할 타율-30홈런'을 눈앞에 있다.

만날 때마다 선배 스가노를 압도했다. 지난해부터 스가노를 상대로 11타수 7안타, 통산 타율 0.636을 기록했다. 7안타 중 홈런이 4개다. 오타니는 쿠어스필드에서 열린 25경기에서 98타수 39안타, 타율 0.398, 9홈런, 24타점을 올렸다. 50타석 이상 들어간 구장 중 최고 성적이다. 투수가 주눅들 수밖에 없는 결과다.

요미우리 에이스 스가노는 30대 중반을 넘어 메이저리그로 건너왔다. 지난해 볼티모어 오리올스에서 데뷔해 지난겨울 콜로라도로 옮겼다. 첫해 볼티모어에서 1300만달러를 받았는데, 콜로라도와 510만달러(약 74억원)에 계약했다.

AFP연합뉴스

'투수들의 무덤'에서 고전이 예상됐는데, 12승(6패)을 올렸다. 지난해 거둔 10승을 넘어 팀내 최다승이다. LA 다저스 에이스 야마모토 요시노부(29)와 함께 내셔널리그 다승 공동 4위에 자리하고 있다. 그러나 오타니만 만나면 고전한다. 올해 세 차례 맞대결 모두 그랬다.

스가노와 '천적' 오타니의 다음 맞대결이 궁금하다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com