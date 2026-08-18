"이제 김하성 더 내보내야" 갑자기 웬일? 김하성 비난하던 美매체 태세전환…대체 왜?

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 연일 비난하던 미국 현지 매체가 태세전환을 했다.

Advertisement

애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 18일(한국시각) 플레이오프 로스터를 노리는 선수들을 조명하면서 '김하성은 시즌 초반 부진했지만, 이제 더 많은 출전 기회를 줄 때가 된 것 같다'고 적었다. 이 매체는 김하성이 부상 복귀 후 극도의 부진을 보이던 때부터 방출을 거론하며 비난에 앞장 선 바 있다.

이유는 짐 자비스의 부진 때문이다. HTHB는 '자비스는 올 시즌 모두를 놀라게 하며 주전 자리를 꿰찼다'며 '그는 수비력이 뛰어난 유격수이긴 하지만, 타격은 눈에 띄게 떨어졌다. 애틀랜타는 그가 (플레이오프에서) 정답이 아닐 수 있다는 점을 고려해야 할 때'라고 지적했다.

자비스는 36경기 타율 0.217(106타수 23안타) 1홈런 11타점, 출루율 0.265, 장타율 0.311, OPS(출루율+장타율) 0.576이다. 김하성을 밀어내고 주전 유격수로 발돋움한 7월 한 달간 타율 0.279로 상승세였다. 그러나 8월에는 33타수 3안타, 타율 0.091로 감이 뚝 떨어졌다. 포스트시즌 주전 유격수 자리를 차지하기에는 부족한 지표인 게 사실이다.

AFP연합뉴스

Advertisement

HTHB가 김하성을 거론한 것도 이 때문이다. 매체는 '김하성은 적어도 플레이오프 경험은 있다'고 전했다. 김하성은 빅리그 2년차이던 2022년 샌디에이고 파드리스에서 포스트시즌을 경험한 바 있다. 당시 내셔널리그 와일드카드 3경기, 디비전시리즈 4경기, 챔피언십시리즈 5경기 등 총 12경기를 치렀다. 포스트시즌 타율은 0.186에 그쳤으나, 내셔널리그 골드글러브 유격수 부문 최종 후보에 선정되는 등 수비력을 인정 받은 바 있다. 올해 처음 빅리그에 데뷔한 자비스보다는 큰 경기에 강할 것이라는 게 HTHB의 시선이다.

Advertisement

관건은 애틀랜타 벤치의 선택 여부다. 애틀랜타는 리그 37경기를 남겨둔 현재 내셔널리그 동부지구에서 74승51패로 2위 필라델피아 필리스(68승58패)에 6.5경기차 앞선 1위다. 지금의 페이스를 이어간다면 동부지구 1위로 포스트시즌에 진출할 가능성이 높다. 다만 아직까지 포스트시즌행 티켓을 잡은 건 아니기 때문에 현장에서는 최대한 승수를 쌓는 데 집중할 수밖에 없다. 이런 상황에서 부상자 명단 복귀 후 좀처럼 반등하지 못하고 있는 김하성에게 얼마나 출전 기회를 줄 지는 미지수다.

포스트시즌 이상을 노리는 애틀랜타의 목표에 비춰보면, 김하성의 경험은 향후 큰 자산이 될 수 있는 건 분명하다. 하지만 그 경험을 살리기 위해선 남은 시즌 동안 확실하게 반등하는 모습을 보여줘야 하고, 그러기 위해선 충분한 플레잉 타임이 밑바탕에 돼야 한다. 향후 애틀랜타의 선택에 관심이 쏠린다.

AFP연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com