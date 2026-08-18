충격! 어떻게 이런 일이…'송성문 인연' 美 현역 코치가 ICE 억류, 구단 "상황 파악 중"

사진출처=호르헤 피렐라 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 샌디에이고 파드리스 산하 마이너리그 코치가 미국 이민세관집행국(ICE)에 체포돼 구금 중인 것으로 밝혀져 충격을 주고 있다.

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미국 NBC, 디 애슬레틱 등은 18일(한국시각) 샌디에이고 산하 트리플A팀인 엘파소 치와와스의 포수 코디네이터인 오스왈도 피렐라가 ICE에 의해 구금 중이라고 전했다. 엘파소는 송성문이 빅리그 콜업 전까지 뛰었던 팀이다. ICE 홈페이지에는 피렐라 코치가 현재 텍사스주 엘파소 센터 구금자 명단에 등재돼 있다. 샌디에이고 구단은 "피렐라 코치의 억류 중인 사실을 인지 중이며, 추가 정보를 수집 중"이라고 밝혔다.

베네수엘라 출신인 피렐라 코치는 2009~2011년 텍사스 레인저스 소속으로 현역 생활을 보냈다. 2014년 가족과 함께 망명을 신청해 미국에 자리 잡은 피렐라 코치는 은퇴 후 여러 직업을 거쳐 2024년부터 샌디에이고의 포수 코디네이터로 일하고 있다.

디애슬레틱은 '피렐라 코치는 애리조나주 피닉스에 살고 있는 가족들을 만나기 위해 엘파소에서 이동 중이었다. ICE 체포 당시 취업 허가증을 소지하지 않고 있던 게 문제가 됐다'고 전했다. ICE는 디애슬레틱의 취재에 응하지 않았다.

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피렐라 코치의 가족들은 석방을 호소하고 있다. 피렐라의 형인 호르헤는 SNS를 통해 '오스왈도와 우리 가족은 베네수엘라 정권의 박해를 피해 합법적 절차를 거쳐 미국에 왔으며, 미국 사회에 기여하기 위해 노력해왔다'며 '오스왈도는 헌신적인 아버지이자 열정적인 코치, 뛰어난 근로자이자 지역 사회의 일원이다. 그와 함께 했던 모든 이들이 증인'이라고 적었다. 이어 '그의 딸들은 아빠가 집에 돌아오기를 기다리고 있다'며 '부디 이 사연이 널리 알려질 수 있도록 도와달라'고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com