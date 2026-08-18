이정도면 LG 새 4번이라고 해도 될까요...본인이 거부했다 "우리 팀 4번은 보경이 형" [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "LG 4번타자는 (문)보경이 형입니다."

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LG 트윈스 문정빈이 끝내주는 하루를 보냈다.

문정빈은 18일 잠실구장에서 열린 KT 위즈와의 주중 3연전 1차전 4번타자로 나서 5회 결정적 만루포 포함, 5타점 경기를 하며 팀의 9대1 승리를 이끌었다. 최근 LG 새로운 4번타자로 자리매김한 문정빈은 이날 생애 첫 그랜드슬램, 생애 첫 5타점 경기를 하며 강렬한 인상을 남겼다. 또 넓은 잠실 외야를 밀어서 넘기는 괴력을 발휘했다. 그 자체로 대단했다.

문정빈은 만루홈런에 대해 "첫 두 타석 찬스를 살리지 못해 내 자신에 실망했다. 그런 가운데 세 번째 타석에서 좋은 결과가 나와 다행이었다. 처음에 타구를 보고 우익수 플라이가 될 거라 생각했다. 희생플라이 타점이라도 되겠다며 1루로 뛰었다. 그런데 상대 안현민 선수가 공을 따라가다 등을 보이더라. 그 때 넘어가나 싶었다"고 밝혔다. 이어 "1사 2, 3루 상황서 나와 승부할 거라고 예상하고 있었다. 오스틴 선수가 앞 타석에서 좋은 타구를 만들어낸 반면, 나는 결과가 안 좋았다. 나랑 해서 병살틀 노릴 거라 생각했다. 그래서 속으로 '혼내줘야겠다' 다짐했다"고 말하며 웃었다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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문정빈은 "야구 인생 첫 만루 홈런이다. 초, 중, 고 시절 다 포함해 2군에서도 쳐보지 못했다. 그래서 '만루 홈런을 치면 어떤 기분일까' 생각만 해봤다. 홈을 밝고 더그아웃 쪽으로 들어가는데, 먼저 들어온 주자 3명이 서있더라. 그러니 마음이 다르더라. 너무 좋았다. 정말 너무 좋았다"고 말하며 웃었다.

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문정빈은 첫 5타점 경기에 대해서도 "너무 좋았다. 하지만 6타점인줄 알았는데, 실책으로 타점이 5점에 그쳐 그건 살짝 아쉬웠다"고 솔직하게 말했다.

LG는 올시즌 문보경의 극심한 부진으로 인해 팀 타선 전체가 가라앉았다. 염경엽 감독은 4번 문정빈 카드로 반전을 만들어보려 애썼다. 그 믿음에 보답했다. 문정빈은 이제 '네 번째 타자'가 아닌 'LG 새 4번타자'로 성장하고 있다. 하지만 문정빈은 "아직 우리 팀 4번타자는 보경이 형이라고 생각한다. 보경이 형은 너무 좋은 타자다. 보경이 형이 항상 나에게 '부담 갖지 말고 쳐' 좋은 말만 해준다. 나도 조금 부담은 되지만, 4번이라는 자리에 크게 신경쓰지 않으려 하고 있다"고 강조했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com