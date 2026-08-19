간절히 바라던 투타니 복귀 임박! "9월 마운드 오를 것으로 예상"…부진한 LAD의 구세주 될까?

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이의 마운드 복귀가 임박했다. LA 다저스는 조심스럽게 그의 복귀를 준비할 가능성이 크다.

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다저스 웨이는 18일(한국시각) '최근 LA 다저스는 최고의 경기력을 보여주지 못하고 있다'며 '팬들 입장에서는 이제 구세주가 나타나기를 기대하기 시작하는 것도 충분히 이해할 만하다'고 보도했다. 여기서 구세주는 투수 오타니를 뜻한다. 다저스는 오타니가 부상으로 마운드에 오르지 못하면서 투수진이 붕괴하고 있다. 7연패를 기록하는 등 시즌 초반 기세등등한 모습은 사라졌다.

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오타니가 돌아올 수 있다는 이야기가 나오면서 다저스 입장에서는 한 숨 돌릴 수 있게 됐다.

매체는 '이런 상황에서 오타니가 투구를 재개했다는 소식은 지원군의 등장'이라면서도 '하지만 아직 너무 들뜨지는 않는 편이 좋다'고 지적했다.

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앞서 USA 투데이의 밥 나이팅게일 기자는 별다른 문제가 발생하지 않는다는 전제하에 오타니가 9월 마운드로 돌아올 것으로 예상했다. 구단은 오타니의 무릎과 이두근 문제를 완전히 해결한 뒤 다시 실전 투입을 추진할 것으로 보인다. 무리한 복귀를 추진할 필요가 없는 이유는 다저스가 사실상 포스트시즌 진출을 확정했기 때문이다. 남은 정규시즌보다는 포스트시즌에 오타니를 투수로 활용하는게 더 현명한 선택으로 여겨진다.

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다저스는 에릭 라우어를 팀에 남겨뒀기에 부상 투수들의 회복에 여유를 가질 수 있다. 다만 그는 포스트시즌 로스터에서는 제외될 가능성이 크다.

물론 다저스가 지나치게 오타니 등 투수들의 복귀를 뒤로 미룬다면 오히려 독이 될 수도 있다. 최근 다저스의 타선도 부진하고 있기 때문이다. 라우어는 득점 지원이 전혀 없다면 꾸준히 승리를 만들어낼 만큼 뛰어난 투수는 아니다. 다저스는 3년 연속 월드시리즈 우승을 간절히 원하고 있다. 시즌 막바지에 지나치게 신중한 태도를 취하다가 포스트시즌을 어렵게 만들 수도 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com