'최초, 최초' 멱살 잡고 끌고간 43세 우승청부사, 뼈아팠던 판단 미스가 부른 충격의 역전패

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[스포츠조선 정현석 기자]약속의 8회, 역사적인 축포가 터졌지만 팀 승리로 이어지지 못했다.

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결정적인 순간, 대기록을 달성하며 팀을 승리로 이끄는 듯했던 베테랑의 진가가 9회초 연이은 판단 미스 속에 빛이 바래고 말았다.

삼성 라이온즈는 18일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG 랜더스전에서 4대5로 아쉽게 패했다. 1위 KT 위즈도 같은날 동시에 패했지만 1경기 차를 줄이지 못했다.

약속의 8회, KBO 역대 최초 2700안타, 최초 4600루타 대기록, 우승 청부사의 한 방

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1-1로 팽팽하게 맞선 8회말. 한 방이 절실했던 순간 타석에 들어선 최형우가 마침내 해결사 본능을 발휘했다. 2사 후 '좌타자 킬러' 전영준의 포크볼을 당겨 2-1로 균형을 깨뜨리는 통렬한 솔로 홈런을 터뜨렸다. 평소 액션이 크지 않은 최형우도 격하게 환호했다. 동료의 축하 속 더그아웃으로 들어온 최형우는 환한 웃음으로 기쁨의 여운을 감추지 못했다. 승리의 9부 능선을 넘은 한방임을 직감적으로 알았기 때문이다.

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소중한 승리를 안길 뻔한 이 한방으로 최형우는 KBO 리그 역대 최초 2700안타와 4600루타라는 KBO 최초 대기록을 동시에 달성했다.

'우승 청부사'라는 명성에 걸맞게 역사의 한 페이지를 새로 쓰며 라팍을 열광의 도가니로 만들었다. 이 홈런은 그대로 팀의 결승포가 되는 듯했다.

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악몽의 9회초, 판단 미스 속 무너진 불펜과 수비

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하지만 승리의 기대감은 오래가지 않았다.

9회초 마무리를 위해 등판한 김재윤이 선두타자 전의산에게 중전 안타를 허용하며 불안하게 출발했다. 이어 한유섬 타석 때 대주자 채현우에게 2루 도루를 허용한 뒤, 한유섬의 연속 안타까지 터져 무사 1, 3루.

대타 오태곤 타석에서 뼈아픈 폭투가 나오며 스코어는 2-2 동점이 됐다. 흔들린 삼성 내야진은 이후 치명적인 판단 미스와 실수를 연발했다.

오태곤의 빗맞은 3루 앞 타구 때 투수 김재윤이 잡을 것으로 판단한 3루수 전병우가 주춤하다 살짝 늦게 포구해 1루에 던졌으나 세이프.

이어진 무사 1, 3루. 타석의 조형우는 서둘렀다. 유인구에도 배트를 냈다.

어떻게든 배트에 맞히려는 기색이 역력했다. 바로 그때 배터리 판단이 아쉬웠다. 0B2S의 유리한 카운트를 먼저 잡고도 3구째 슬라이더가 한가운데로 몰렸고, 얼씨구나 방망이를 낸 조형우의 빗맞은 타구가 중견수 쪽 얕은 뜬공이 됐다. 2루수가 바스켓 캐치를 시도했지만 글러브 맞고 떨어지며 3-2 역전을 허용했다.

여전히 무사 1, 2루, 안상현의 3루 방면으로 살짝 뜬 번트 타구를 3루수 전병우가 노바운드로 잡으려 들어왔으나 거리 조절에 실패하며 땅볼이 가랑이 사이로 빠지는 포구 실책으로 이어졌다. 이 또한 아쉬운 판단 미스였다.

무사 만루 위기에서 구원 등판한 장찬희마저 폭투를 범하고 정준재에게 1타점 적시타를 맞아 점수는 5-2까지 벌어졌다.

평소 견고함을 자랑하던 삼성 불펜과 내야진의 연이은 아쉬운 판단으로 9회초에만 무려 4점을 내주고 말았다. 9회말 구자욱의 2타점 적시타가 터진 점을 감안하면 실점을 최소화 했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 많이 남는 9회초였다. 미스 플레이가 나올 때마다 덕아웃 손주인 수비코치의 표정도 일그러졌다.

9회말, 1사 만루 추격과 최형우의 마지막 타석

SSG 역시 9회말 마운드에 오른 마무리 조병현이 안타와 볼넷, 몸에 맞는 공으로 1사 만루 위기를 자초했다.

박승규를 간담이 서늘한 파울홈런에 이어 헛스윙 삼진으로 잡았지만, 구자욱에게 2타점 적시타를 맞아 5-4, 1점 차까지 턱밑 추격을 허용했다.

마지막 타석에 들어선 이는 다름 아닌 8회 대기록의 주인공 최형우. 2사 2,3루 상황에서 기적의 끝내기 역전타를 기대했지만, 강습 땅볼 타구가 2루수 땅볼로 잡히며 긴 승부는 그대로 막을 내렸다.

최형우가 멱살을 잡고 승리 문턱까지 끌고 간 역사적인 대기록의 날, 9회초 뼈아팠던 불펜과 수비진의 순간적 판단 미스가 많은 아쉬움을 남겼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈