헤드샷 두 방에도 경기 뛰겠다니…사령탑도 감탄한 책임감, "구단 대우 이유 알겠더라"

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 2루 노시환이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "많은 고마움을 느끼고 있다."

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노시환(26·한화 이글스)은 올 시즌 두 차례나 아찔한 장면을 마주했다.

4월24일 대전 NC 다이노스전에서 4회말 커티스 테일러(NC)의 144㎞ 투심에 맞았다. 노시환은 그대로 그라운드에 쓰러져서 머리를 감싸쥐고 고통을 호소했다.

약 4개월 정도가 지난 시점. 노시환은 다시 한번 머리 부분에 공을 맞았다. 지난 15일 대구 삼성 라이온즈전에서는 1회초 삼성 양창섭이 던진 143㎞ 투심이 다시 한 번 헬멧을 강타했다. 테일러에게 맞았을 때보다는 빗맞았지만, 여전히 위험했던 장면이었다.

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'헤드샷'은 선수 생활을 위협할 수도 있는 장면이다. 공을 맞는 것 자체로도 위험하지만, 공을 맞은 뒤에 트라우마를 호소하는 경우가 많다. 많은 타자들이 헤드샷 이후 타석에 서는 걸 무서워하기도 한다. 특히 몸쪽 하이패스트볼에 적극적으로 대처하지 못하며 움츠러 드는 경우가 많다.

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헤드샷 이후 많은 경우 휴식을 취하곤 한다. 당장에 나타나는 증세는 없지만, 머리 부분인 만큼 경과를 지켜보는 경우가 많다.

노시환은 의연하게 타석에 섰다. 두 차례 모두 교체없이 경기를 끝까지 소화했다. 15일에는 4회초 선두타자로 나와 2루타를 터트리기도 했다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 한화 강백호가 KIA 네일을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 노시환과 세리머니를 펼치고 있는 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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사령탑은 그저 감사하고 대견할 뿐이다. 김경문 한화 감독은 "구단에서 왜 그렇게 다년 계약을 하면서 많이 줬는지 알 것 같다"라고 운을 떼며 "(경기에 꾸준하게 나오는 점에서) 대단한 선수다. 수비도 웬만큼 다치지 않고서는 항상 자기 자리를 지키려고 한다"고 칭찬했다.

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노시환은 지난해 143경기에 출전해 1262⅓이닝 동안 수비를 했다. 유일하게 1200이닝 이상으로 1위를 기록했다.

지난 시즌 종료 후 한화는 노시환에게 11년(2027~2037) 총액 307억원이라는 초대형 계약을 안겼다. 꾸준한 홈런 생산 능력은 물론 수비 공헌까지 감안한 금액이다.

올 시즌에도 초반 부진으로 엔트리에서 말소되기도 했지만, 819⅔이닝을 소화하며 10위를 달리고 있다.

김 감독은 "오랜 시간 현장에 있지만, 어린 선수가 이렇게 해주니 굉장히 고마움을 많이 느끼고 있다"고 감탄했다.

노시환은 18일 대전 KIA전에서 1회초 2사 1,2루에서 나성범의 3루 선상 타구를 몸을 날려 잡아냈다. 4회말 몸에 맞는 공이 다시 나왔지만, 6회말 몬스터월 최상단을 맞히는 큼지막한 2루타를 때려내면서 타격감을 과시하기도 했다.

노시환이 분전했지만, 한화는 18일 KIA전에서 3대4로 패배하면서 4연패에 빠졌다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com