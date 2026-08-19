돌림병인가? 3300억원 前 KIA 외인 슈퍼스타 동생은 공수 '멘붕'중, 오타니는 투타 회복 중인데...

카일 터커가 지난 26일(한국시각) 뉴욕 메츠와의 원정경기에서 3회 솔로홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 정현석 기자]돌림병 수준의 연쇄 부진이다.

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호화군단 LA 다저스의 도미노 부진이 심각하다.

다저스는 18일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 원정경기에서 11대5 대승을 거두며 슬럼프 탈출의 발판을 마련했다.

하지만 덕아웃 분위기는 묘하다. '최고스타' 쇼헤이 오타니가 홈런 두방 포함, 4안타 3타점으로 부활의 강력한 신호탄을 쏘아 올린 반면, 지난 오프시즌 4년 2억 4000만 달러(약 3300억 원)라는 초대형 계약으로 합류한 카일 터커는 끝없는 슬럼프와 충격적인 수비 실책으로 고개를 숙였기 때문이다. 마무리 에드윈 디아즈의 부진도 현재진행형이다.

오타니 쇼헤이가 콜로라도전에서 6회초 투런홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. AP연합뉴스

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오타니, '쿠어스 필드 폭격'에 불펜 피칭까지, 완전체 복귀 카운트다운

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이날 오타니의 방망이는 뜨거웠다.

5타수 4안타(2홈런) 3타점을 쏟아부으며 개인 통산 25번째 멀티 홈런을 작성했다. 쿠어스 필드 연속 경기 안타 기록을 21경기로 늘렸다.

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또 하나의 반가운 소식은 마운드 복귀 스케줄이다. 지난 7월 3일 왼쪽 무릎 통증으로 투구를 중단했던 오타니는 최근 불펜 피칭을 마친 뒤 "다음 날 느낌이 좋았다"며 빠른 투수 복귀 의지를 드러냈다. 다저스 데이브 로버츠 감독 역시 "투구 선택과 타격 방향 모두 완벽하다"고 찬사를 보냈다.

LA 다저스 카일 터커. AFP연합뉴스

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정적의 쿠어스필드, 3300억 터커, 무릎 꿇고 공 놓치는 '충격 실책'

반면 3300억 원의 거액을 들여 영입한 '우승 청부사' 터커의 상황은 처참하다.

이날 터커는 5타수 무안타로 7경기 연속 무안타(24타수 무안타)의 늪에 빠졌다.

타격보다 더 큰 문제는 수비였다. 팀이 10-1로 크게 앞선 7회말, 선두타자의 평범한 우익수 뜬공 타구를 잡는 과정에서 무릎을 꿇고 포구하려다 공을 떨어뜨리는 이해할 수 없는 치명적 실수를 저질렀다. 현지 중계진조차 말을 잇지 못했고, 결국 해설진은 "타격 부진으로 인한 심리적 멘탈 붕괴가 원인"이라고 진단했다.

11-2로 크게 앞선 9회말 등판한 마무리 디아즈는 9점 차 등판임에도 4안타 3실점 하며 찜찜하게 경기를 마쳤다. 평균자책점은 11.85로 치솟았다. 디아즈는 다저스와 3년 총액 6900만 달러 (약 1015억 원)에 계약했다.

LA 다저스 에드윈 디아즈가 14일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스전에 9회 마운드에 올라 피칭을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

다저스의 딜레마 '돈값' 해야 할 비싼 선수들, 멘탈케어가 필요?

로버츠 감독은 "터커의 마음에 좌절감이 많이 쌓여 있다. 수비 시 낙구 지점에서 무릎을 꿇은 모습만 봐도 그 심리 상태를 알 수 있다"며 끝까지 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 카일 터커는 2019년부터 3년간 KBO리그 KIA 타이거즈에서 활약한 프레스턴 터커의 친동생이다.

오타니가 살아날 조짐을 보였지만, 불안감에 휩싸인 터커와 디아즈는 멘털케어가 필요한 상황.

동반 부진에 빠진 비싼 몸값의 선수들이 멘탈 잔혹사를 털고 건강하게 제 실력으로 돌아올 수 있느냐가 다저스 3연패의 열쇠가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com