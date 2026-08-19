'1위 눈앞' 24년 만에 역대급 신인 등장, 32년 전 대선배 기록마저 깨나…"고향 와서 전력 승부했다"

SSG 랜더스 김민준. 사진제공=SSG 랜더스

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "고향에 와서 재미있을 것 같아서, 그냥 전력으로 승부했어요."

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SSG 랜더스 고졸 루키 김민준이 고향 대구에서 KBO 역사의 한 페이지를 장식했다.

김민준은 18일 대구 삼성 라이온즈전에 선발 등판해 6이닝 5안타 2볼넷 2삼진 1실점 호투를 펼쳤다. SSG 타선이 삼성 에이스 크리스 페덱 공략에 어려움을 겪어 승리 투수 요건을 갖추진 못했지만, SSG는 상대 마무리투수 김재윤을 무너뜨려 극적인 5대4 역전승을 거뒀다.

김민준은 지난달 23일 부산 롯데 자이언츠전부터 이날까지 5경기 연속 퀄리티스타트를 기록했다. KBO 역대 고졸 신인 최장 연속 공동 2위 기록이다. 김민준은 1998년 현대 김수경, 2002년 SK 제춘모 이후 무려 24년 만에 특급 루키의 계보를 이었다.

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이제 한 경기만 더 퀄리티스타트를 연달아 챙기면, 역대 1위인 1994년 롯데 주형광(6경기 연속)과 어깨를 나란히 한다.

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다만 대기록 도전 상대가 만만치는 않다. 이숭용 SSG 감독은 이번 주 김민준의 2회 등판을 예고했다. 로테이션대로면 오는 23일 인천 KT 위즈전에 선발 등판한다. 리그 1위팀 상대로 또 한번 퀄리티스타트를 달성한다면, 기록의 가치는 더 빛날 것으로 보인다.

김민준은 이날 투구 내용과 관련해 "직구랑 포크볼 제구가 잘돼서 범타가 많이 나왔던 것 같다. 원래 안쪽으로 잘 던지는 편이 아니었는데, 프로에 와서 피칭도 많이 하고 코치님들이 알려주신 대로 하니까 안쪽 제구가 더 완벽해진 것 같다. 자꾸 세게 던지려고 하면 몸이 옆으로 돌아가서 포수 방향으로 던지라고 하셔서 그걸 고친 효과를 본 것 같다"고 이야기했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 포수 조형우와 선발 김민준이 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

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호흡을 맞춘 포수 조형우는 "(김)민준이가 최근 흐름이 워낙 좋았기에 오늘(18일)도 잘 던지고 싶은 의욕이 커 보였다. 그만큼 힘이 들어가 동작이 커지고 실투도 몇 개 나왔는데, 아직 신인이니 부담 갖지 말고 자신 있게 던지라고 말해줬다. 민준이는 포크볼의 각도와 제구력이 뛰어난 투수이다. 최근에는 좌우 코너 제구와 구속까지 올라왔고, 무엇보다 공격적으로 승부한 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 이야기했다.

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김민준은 대구고를 졸업하고 2026년 1라운드 6순위로 SSG에 입단했다. 김민준의 부모는 당연히 이날 삼성라이온즈파크를 찾아 아들을 응원했다.

김민준은 "경기 전에 부모님을 만났다. 부모님께서 그냥 재미있게 씩씩하게 던지라고 하셨다. 원래 3~4개월에 한번씩 부모님을 뵙는데, 이번에는 한 달 만에 만났다. 경기 끝나고도 부모님을 만나기로 했다"며 미소를 지었다.

김민준은 지난 6월 처음 1군에 등록돼 11경기에서 5승2패, 55⅔이닝, 평균자책점 3.56을 기록했다. 모두 퀄리티스타트를 달성한 최근 5경기 성적은 3승무패, 30이닝, 평균자책점 1.80이다. 시즌 초반 부상만 없었다면, 신인왕 시즌을 보낼 수도 있었을 듯하다.

김민준은 "신인왕 욕심은 안 난다. 어차피 늦게 오기도 했고, 안 다치고 지금 내가 할 수 있는 것들을 최대한 해내려고 집중하고 있다. (부상 전에도) 원래 6월을 생각하고 있었다. (김광현의 시즌 아웃으로) 시기가 앞당겨져서 조바심이 생겼는데, 다시 6월로 미뤄지면서 편했던 것 같다. 급해지면서 다쳤던 것 같기도 하다"고 되돌아봤다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com