새 시대의 괴물 탄생! 156㎞ '쾅쾅' 대회 신기록+10K 완봉승…'전체 1순위 유력' 특급재능, 마쓰자카 이후 28년 한 풀까

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

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[스포츠조선 김영록 기자] 마쓰자카 다이스케(전 세이부 라이온즈) 이후 28년, 그 한을 풀 주인공이 나타난 걸까. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 후예들도 막을 수 없었다.

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일본 고교야구 '꿈의 무대' 고시엔(전국고교야구선수권) 패권이 단 4팀간의 승부로 좁혀졌다.

요코하마 고교(가나가와현)는 18일 일본 효고현 니시노미야시의 고시엔에서 열린 대회 8강전에서 하나마키히가시 고교(이와테현)를 6대0으로 격파, 준결승에 올랐다.

요코하마는 '헤이세이의 괴물' 마쓰자카, 하나마키히가시는 메이저리그 역대 넘버원을 다투는 오타니의 모교다.

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요코하마의 투수 오다 쇼키는 올해 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트 1순위를 다툴 거라 예상되는 특급 유망주다. 선배 마쓰자카와 같은 유니폼, 같은 등번호(1번) 차림으로 대회에 임한다.

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오다는 이날 하나마키히가시 타선을 상대로 7안타 10K, 투구수 123개로 완봉승을 달성했다.

특히 오다는 투구수 110개를 넘긴 9회말 156㎞를 찍는 괴력을 뽐내며 새 시대의 스타 탄생을 알렸다. 요코하마 선수단도 한차례 홈 보살을 잡아내는 등 좋은 수비로 뒷받침했다. 1회초 상대 폭투를 틈타 선취점을 올렸고, 4~5회 타선이 각각 2점씩을 추가하며 승기를 굳혔다.

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

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오다는 1m86의 당당한 체격에서 뿜어져나오는 강속구가 주무기다. 앞서 이번 대회 2회전 니치난가쿠엔 고교(미야자키현)와의 경기에서 처음 156㎞를 던졌다. 1-1로 맞선 6회말 무사 만루 상황에서 요코하마의 2번째 투수로 등판, 삼진과 병살타로 실점 없이 위기를 탈출할 당시 기록한 것. 당시 요코하마는 8회 만루홈런 등 타선이 대폭발하며 10대1로 승리했고, 이후에도 승승장구하며 4강까지 왔다.

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앞서 2007년 사토 요시노리(센다이이쿠에이 고교, 미야기현), 2013년 안라쿠 도모히로(사이비 고교, 에히메), 그리고 지난해 NPB 신인 드래프트 전체 1순위에 빛나는 이시가키 겐키(지바롯데 마린즈)가 2025년 겐다이타카사키 고교(군마현) 소속으로 155㎞를 각각 기록한 바 있다. 오다는 고시엔의 전설로 남은 이들을 뛰어넘는 대회 역사상 최고 구속 신기록을 세운 것.

앞서 오타니, 사사키 로키(오후나토 고교, 이와테현) 등이 고교 시절 160㎞를 기록한 바 있지만, 그 무대는 여름 고시엔이 아니었다.

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

한편 요코하마의 대선배인 마쓰자카는 미국(56승)-일본(114승) 프로야구에서 통산 170승을 올린 일본 야구의 전설이지만, 그에 앞서 고시엔을 평정한 괴물로도 유명하다.

오다는 지난해 최고 152㎞ 직구를 앞세워 요코하마를 봄의 고시엔(센바츠) 우승으로 이끌었다. 하지만 요코하마는 여름에 유독 약했다. 지난해 여름에는 지역 예선의 문턱도 넘지 못했다.

요코하마로선 2008년 이후 18년만의 4강 진출이자, 마쓰자카가 봄-여름 연속 우승을 달성했던 1998년 이후 28년만의 여름 고시엔 우승 도전이다. 말 그대로 '새 시대의 괴물' 오다를 앞세워 그 한을 풀 기회.

요코하마는 오는 20일 열리는 준결승에서 전통의 강호 지벤와카야마 고교(와카야마현)와 맞붙는다. 지벤와카야마는 8강에서 센다이이쿠에이 고교를 11대3으로 꺾고 4강에 진출, 5년만의 우승을 노린다.

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

또다른 4강의 한 축은 덴리 고교(나라현)와 겐다이타카사키 고교의 대결이다.

겐다이타카사키는 8강에서 이번 대회 주인공으로 떠올랐던 아리아케 고교(구마모토현)를 연장 10회말 승부치기 끝에 1대0 끝내기로 꺾었다. 아리아케 고교는 최근 구마모토를 덮친 지진의 상처를 딛고 야구부 창단 30년만에 고시엔 역사상 첫 출전을 달성한 데 이어 8강까지 파죽지세로 올랐다. 겐다이타카사키 고교를 상대로도 명승부를 연출했지만, 아쉽게 걸음을 멈추게 됐다.

덴리 고교는 8강전에서 미에 고교(미에현)에 7대0 완승을 거두고 준결승에 진출했다.

올해로 108회째를 맞이한 여름 고시엔(아사히 신문 주최)은 '108개의 실밥, 108개의 여름'이란 슬로건과 함께 진행되고 있다. 전국 4000여개 고교 야구팀 가운데 전국 47개 도도부현의 예선을 통과한 49개교(도쿄, 홋카이도 2개 지구)가 자웅을 겨뤘고, 이제 그 승부의 향방은 4팀으로 압축됐다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com