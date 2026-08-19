'와 975억 먹튀 위기' 또 부상자 명단행, 그런데 이유를 모른다

에드윈 디아즈. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스가 에드윈 디아즈를 다시 부상자 명단(IL)에 등재한다.

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'디 애슬레틱' 케이티 우 기자는 19일(이하 한국시각) "여러 구단 관계자들에 따르면, 60일 IL에서 복귀한지 한달도 채 되지 않아 다시 디아즈가 IL에 등재된다. 구체적인 부상 내용은 아직 공개되지 않았고, 에밋 시한이 트리플A에서 올라올 예정"이라고 보도했다.

우 기자는 SNS를 통해 "다저스 구단이 여전히 디아즈의 부상 내용을 공식적으로 명명하기 위해 노력 중이지만, 이번 부상은 그의 상체와 관련된 것으로 보인다. 소식통에 따르면 수술했던 팔꿈치와는 관련이 없다고 한다. 어제 디아즈의 패스트볼 속도가 감소한 점도 주목할만 하다"고 밝혔다.

메이저리그 최고의 마무리 투수 중 한명인 디아즈는 올 시즌을 앞두고 다저스와 3년 6900만달러(약 975억원)에 대형 계약을 체결했지만, 최악의 시즌을 보내고 있다. 부상과 부진이 반복되며 자신의 공을 전혀 던지지 못하고 있는 사황이다.

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빅리그 통산 260세이브를 거둔 불펜 투수가 올 시즌은 2승2패 7세이브 평균자책점 11.85로 믿기지 않는 성적을 기록 중이다. 특히 팔꿈치 시술로 인해 4월에 이탈했던 디아즈는 7월말 복귀했는데, 복귀 이후 매 경기 불안한 투구 내용을 보여주고 있다. 복귀 후 9경기에서 실점이 없었던 경기는 2번 뿐이다. 지난 18일 콜로라도 로키스전에서도 1이닝을 막는데 무려 4피안타 3실점을 허용했다. 패스트볼 구속도 최고 93마일(약 149.7km)에 불과했다.

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부상이라면 차라리 납득이 된다. 최근 다저스 구단은 디아즈의 투구수 팔 각도가 이전 시즌들에 비해 현저히 낮은 것을 알고 있고, 메커니즘적인 문제를 해결하기 위해 여러 방안을 찾고있는 것으로 보인다. 상체 부위에 부상이 있다면 이유있는 부진인 셈이다.

'디 에슬레틱'은 "8월 7일 이후 디아즈는 5번의 세이브 기회 중 3번을 날렸다. 그럼에도 불구하고 데이브 로버츠 감독은 계속해서 그에 대한 신뢰를 강조하고 있다"고 전했다.

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디아즈는 '디 애슬레틱'과 17일 인터뷰에서 "그게 제 자신감을 100%로 높이는데 도움이 되고 있다. 다른 사람이었다면 아마 나 말고 다른 투수를 마무리로 썼거나 나에게 휴식을 줬을지도 모른다. 하지만 우리 코칭스태프는 계속 나를 믿고 공을 준다"면서 "그들이 내게 믿고 맡길 때마다 나는 내 역할을 잘해야 한다. 계속 나아질 방법을 찾아야 한다"고 자신의 책임감을 드러냈다.

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하지만 지금 이대로 끌어가는 것은 아무런 의미가 없다. 일단 회복 후 정상적인 투구 메커니즘을 되찾는 것이 최우선이다. '비싼 마무리'를 사고도 고통에 빠진 다저스다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com