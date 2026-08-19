'역대급 미스터리' 선수가 경기 안나오고 잠수탔다…이래서 트레이드 추진했나

케텔 마르테. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]정말 역대급 미스터리다. 애리조나 다이아몬드백스와 케텔 마르테의 갈등이 파국으로 치닫고있다.

애리조나의 스타 플레이어인 마르테가 현재 보스턴 원정 경기에 갑작스럽게 나오지 않았다. 마르테는 구단에 어떤 이야기도 하지 않았으며, 어떤 연락도 받고있지 않는 '연락 두절' 상태로 경기장에 모습을 드러내지 않았다.

현지 언론 보도에 따르면 마르테는 분명 선수단과 함께 보스턴 원정길에 올랐고, 보스턴에 도착했다. 그런데 막상 경기 당일 경기장에 모습을 드러내지 않았다. 구단은 당초 마르테를 이날 지명타자로 출전시킬 예정이었으나 선수가 나타나지 않자 경기 시작 직전 명단을 교체했다. 라스 눗바가 지명타자로 출전했다. 애리조나는 1대11로 대패를 당했다.

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애리조나 구단은 경기 직전 마르테를 '제한 선수 명단'에 올렸다. 제한 선수 명단에 등재될 경우, 즉시 연봉 지급이 중단되고 메이저리그 서비스 타임도 인정되지 못한다.

마르테는 지난해 7월에도 구단에 알리지 않고 도미니카공화국에 건너갔다가 잠시 제한선수 명단에 올랐던 적이 있는데, 작년과 올해는 분위기가 다르다. 마르테가 구단에 대한 불만이 있고, 그게 지금의 '잠수'까지 이어지며 갈등이 대폭발한 양상이다. 올 시즌 중에도 마르테가 지나치게 (본인의 의지로)결장하는 것을 두고 팀 동료들이 불만을 가지고 있다는 보도가 흘러나온 바 있다. 마르테는 최근 자신의 SNS에서 애리조나와 관련된 게시글을 모두 삭제하기도 했다.

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토레이 로불로 애리조나 감독은 19일(이하 한국시각) 취재진과 만난 자리에서 "마르테가 검사를 위해 애리조나로 돌아갔다는 이야기를 들었다. 마르테가 스스로 돌아가고싶어 했을 수도 있다"면서 "오늘은 여기에 있는 선수들과 오늘 경기에 집중하고 싶다"며 복잡한 심경을 드러냈다.

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평소 마르테를 감쌌던 로불로 감독이지만 "오늘도 마르테와 이야기를 나누지 않았다. (소통의 부재였냐는 질문에)조금 그렇다"며 안타까워했다.

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다만 로불로 감독은 마르테가 올 시즌 다시 애리조나에서 뛸 것이라고 생각하냐는 질문에 "그러기를 바란다. 우리는 그가 필요하다. 내 생각에 그는 내셔널리그 최고의 선수 중 한명이다"라고 복귀를 희망했다.

구단과 어렵게 연락이 닿은 마르테가 피닉스로 돌아가 무릎 상태에 대한 MRI 검진을 받겠다는 의사를 밝힌 것으로 보이는데, 'MLB.com'의 스티브 길버트 기자는 "로불로 감독은 어제 그가 나타나지 않은 이유에 대한 추가 정보는 전혀 없다고 한다. 마르테가 이곳이 아닌 피닉스에서 MRI를 받는 이유도 그의 선택이라고 생각하지만, 이 역시 확실하지 않다"며 마르테의 잠수 이유가 여전히 명확하지 않다고 설명했다.

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로불로 감독은 최근 마르테에 대한 인터뷰에서 "나는 그를 정말 많이 사랑하고 많이 아낀다"며 애정을 드러냈지만, 과연 선수가 마음을 바꿔 돌아올지는 알 수가 없다.

애리조나는 트레이드 마감 시한 전까지 마르테를 트레이드 시키려는 의지를 보였지만 실패하기도 했다. 밥 나이팅게일 기자는 19일 SNS에 "보스턴 레드삭스는 마르테 트레이드에 가장 적극적으로 관심을 보였던 팀이지만, 이제 그들은 왜 애리조나가 마르테를 트레이드하려고 했는지 완벽히 이해했다"고 마르테의 책임감 부족 태도를 꼬집었다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com